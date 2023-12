Weekend-Warriors: Wie gesund sind wenige, aber heftige Sporteinheiten?

Es sollten schon 150 Minuten Sport pro Woche sein, möglichst verteilt auf fünf Einheiten - so lautet die Empfehlung von Medizinern. Doch wer schafft das schon? Meistens ist man ja schon froh, wenigstens am Wochenende aktiv werden zu können. Aber laut einer aktuellen US-Studie ist das auch nicht schlecht.

Das Forscherteam des Massachusetts General Hospitals in Boston hat knapp 90.000 Männer und Frauen im Alter von durchschnittlich 62 Jahren mit tragbaren Bewegungssensoren ausgestattet, um zweieinhalb Jahre lang den Umfang und die Verteilung ihrer Sportaktivitäten zu messen. Sie wurden danach in drei Gruppen eingeteilt: jene, die über 150 Minuten wöchentlich aktiv werden und dies überwiegend am Wochenende tun; jene, die dieses Soll ebenfalls erfüllen, aber verteilt über die Woche; und schließlich die Kontrollgruppe der Couch-Potatoes, die weder geballt noch über die Woche verteilt auf 2,5 Stunden Sport kommen.

Das Ergebnis: Wenig bis gar keine körperlichen Aktivitäten treiben das Risiko für Herzinsuffizienz, Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich nach oben. Das durfte man erwarten. Doch um sich vor diesen Erkrankungen zu schützen, ist es offenbar mehr oder weniger unerheblich, wie man sein Sportpensum absolviert. So verringerte sich zwar das Infarktrisiko bei den Weekend-Warriors „nur“ um 27 gegenüber 35 Prozent bei den Verteilt-Aktiven. Doch dafür schnitten sie bei der Herzinsuffizienz (38 versus 36 Prozent) und dem Schlaganfall (21 versus 17 Prozent) etwas besser ab. „Wer es schafft, die 150 Minuten an ein bis zwei Tagen in der Woche zu erreichen, hat einen ähnlichen Nutzen für sein Herz-Kreislauf-System wie jemand, der das Training gleichmäßiger über die Woche verteilen kann“, resümiert Studienautor und Kardiologe Shaan Khurshid.

Wenn schon selten, dann hart!

Für Michael Fröhlich von der Rheinland-Pfälzischen TU Kaiserslautern-Landau ist das keine Überraschung: „Die Weekend-Warriors sind im Fitnessbereich schon länger ein Thema der sportmedizinischen Forschung.“ Sie täten ebenfalls etwas für ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit. Vorausgesetzt, das Training ist intensiv genug, um einen nachhaltigen Trainingsreiz auf den Körper zu setzen. Aber andererseits auch nicht so intensiv, dass eine Verletzung droht.

Kritiker des Wochenendsports warnen, dass die Aktiven dabei oft nach dem Muster „Wenn schon selten, dann hart!“ trainieren und sich dadurch mehr zumuten, als ihr Körper aushält. Eine weiterer Kritikpunkt: Wer nur am Wochenende trainiert, erwirbt sich weniger Routine und Sicherheit in den Bewegungen, die in seiner Sportart gefordert werden - und das erhöht ebenfalls das Verletzungsrisiko.

Diese Aspekte sieht auch Fröhlich. Allerdings nicht unbedingt bei klassischen Ausdauersportarten wie Jogging, Radfahren oder Schwimmen, die sich durch gleichmäßige Bewegungsabläufe auszeichnen. Sondern eher bei Sportarten mit hohen Belastungen in den Bereichen Kraft, Koordination und Schnelligkeit. Man denke nur an den Samstag- oder Sonntagsfußballer, der sich bei einer eigentlich ganz normalen Aktion - ohne gegnerischen Einfluss - einen Bänderriss zuzieht. „Wenn ich mich nur am Wochenende intensiv belaste, habe ich ein höheres Verletzungsrisiko, etwa an den Bändern und Sehnen, als jemand, der sein Pensum regelmäßig über die Woche verteilt“, betont Sportwissenschaftler Fröhlich. Hier sei es angebracht, die Trainingseinheiten über die Woche zu streuen und Regenerationsphasen einzuplanen.

Krafttraining muss öfter absolviert werden

Dieses Splitting scheint aber für ein gezieltes Muskelaufbautraining auch aus einem anderen Grund ratsam zu sein, wie Ken Nosaka von der Edith Cowan University in Perth herausgefunden hat. Demnach bringt es für das Muskel- und Kraftwachstum gar nichts, wenn man nur einmal pro Woche trainiert. Entsprechende Anpassungsleistungen bräuchten mehrere Reize pro Woche. „Wenn Sie sich einmal pro Woche in Ihrem Fitnessstudio auspowern, ist das nicht so effektiv, als wenn Sie täglich ein wenig zu Hause üben“, erläutert Sportmediziner Nosaka.

Und das nutzt nicht nur den Muskeln, sondern auch dem Fitnesszustand von Herz und Kreislauf. Denn laut einer Studie der Harvard Medical School in Boston ist die Hantel in dieser Hinsicht eine ernsthafte Alternative zur Joggingpiste: Das Training mit ihr oder entsprechenden Kraftmaschinen senkt ebenfalls das Risiko für koronare Herzkrankheiten. Der Grund: Die dabei aufgebaute Muskelmasse braucht für ihre Nährstoffversorgung ein weitverzweigtes Kapillarnetz, und das kann wiederum erhöhte Blutdruckwerte zum Sinken bringen.

Außerdem braucht Muskelmasse mehr Energie, was für Entspannung bei den Blutfett- und Blutzuckerwerten sorgt. Bereits 30 Minuten Krafttraining wöchentlich, so die Berechnungen der US-Forscher, senken das Diabetes-2-Risiko um 14 Prozent, und bei mehr als 2,5 Stunden sind es sogar 37 Prozent. Nicht umsonst unterstreicht mittlerweile auch die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) die Bedeutung des Krafttrainings. „Es ist im Kampf gegen Diabetes nicht unwichtiger als Ausdauersport“, sagt Stephan Kress, der bei der DDG die Arbeitsgemeinschaft „Diabetes, Sport und & Bewegung“ leitet. Denn auch das Training mit Gewichten bringe die Muskelzellen dazu, mehr Insulin und damit mehr Zucker hereinzulassen.

Kasten: Welcher Sporttyp sind Sie?

Gerade wer schon längere Zeit nicht mehr aktiv war, fragt sich oft: Welche Sportart passt eigentlich zu mir? Und zwar nicht im Hinblick auf die körperlichen Voraussetzungen, sondern auch, was mein Temperament und meinen Charakter angeht. Hier einige Orientierungshilfen.

Stressflüchter brauchen „Slow motion“

Wer viel um die Ohren hat und dringend eine Pause braucht, ist bei Sportarten mit hohem Entspannungsfaktor gut aufgehoben. Wie etwa Tai Chi, Qigong und Yoga. Denn bei diesen asiatischen Disziplinen geht es um „konkurrenzlose slow motion“, also um den langsamen und weichen Bewegungsablauf ohne Gegner. Körperlich unterfordert wird man jedoch nicht: So schützt Yoga laut einer US-Studie aufgrund seines muskelkräftigenden Effekts vor Rückenschmerzen.

Ein „Tänzchen“ für den Perfektionisten

Wer es pünktlich und akkurat mag, hohe Ansprüche an sich selbst und andere stellt, gehört zu den Perfektionisten. Er wäre bei Kampfportarten wie Taekwondo, Judo und Karate sowie beim Paartanzen gut aufgehoben, wo es auf präzise Bewegungsabläufe ankommt. Vorausgesetzt natürlich, er bringt dafür noch genug Fitness mit. Prinzipiell kann der Perfektionist aber auch alles machen, wo es auf eine exakte Trainingsplanung ankommt, beispielsweise Krafttraining mit einstellbaren Gewichten oder Jogging mit einem Pulsmesser.

Pilates und Klettern für Schwergewichte

Wer Übergewicht mitbringt, sollte gelenkschonende Sportarten bevorzugen, die nicht schon am Anfang demotivierend aus der Puste bringen. Geeignet sind Schwimmen, Radfahren, Wandern, Rudern, Skilanglauf und Pilates. Eine gute Alternative ist aber auch das Bogenschießen, sowie der Klettersport des Boulderns, bei dem man sich auf niedriger Höhe an einer Wand entlang hangelt. Die Gelenke in Armen und Fingern sollten natürlich für diese Sportart noch gesund sein.

Rhythmus-Genies erblühen nicht nur bei Musik

Es gibt Menschen, die einfach den Rhythmus im Blut haben. Sie sind bei Sportarten mit Musikbezug gut aufgehoben, wie etwa Tanzen und rhythmische Sportgymnastik. Und wenn es weniger strukturiert sein soll: Zumba. Dieser Tanz-Mix aus Salsa, Merengue, Jazz-Dance und Aerobic kennt keine Choreographie, besitzt also eine gewisse Portion „kreative Anarchie“. Außerdem könne man, betont die Heidelberger Sportpädagogin Gabriele Fischer-Blüm, „eine rhythmische Struktur des Bewegungsablaufes in vielen Sportarten erkennen“. Auch Joggen ist also etwas für die Rhythmus-Genies, weil sie dabei schneller in die Bewegung „hineingrooven“.

Ein Trend muss nicht wehtun

Sind Sport-Trends etwa das Vorrecht der Fitten und Jugendlichen? Nein, es gibt sie auch für die langjährigen Couch-Potatoes der Ü-50- und Ü-60-Generation. Wie etwa das Stand-up-Paddling, bei dem man auf einem Surfbrett steht und sich per Stechpaddel vorwärts bewegt. Das Tempo: gemächlich. Die Gelenkbelastung: mäßig. Trotzdem werden fast alle Muskelgruppen aktiviert. Und man trainiert den Gleichgewichtssinn, einen wesentlichen Gradmesser für den Alterungsprozess.