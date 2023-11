Was tun, wenn der Nacken schmerzt

Ein wenig zu lange am Computer gesessen und schon sind sie da: Fast jeder hatte schon mal Nackenschmerzen. Sie nerven, können den Schlaf rauben, am Ende in den Kopf hinaufziehen. Doch was kann man tun? Dauerhaft Schmerzmittel zu nehmen, ist wohl keine Option. Experten plädieren stattdessen für regelmäßigen Sport ‐ und eine Kamera im Rücken.

Es knirscht, zieht, drückt und zwiebelt heftig in Deutschlands Nacken. In einer Bestandsaufnahme des Robert-Koch-Instituts (RKI) erklären 45 Prozent der Erwachsenen, im Laufe des vorangegangenen Jahres unter Nackenschmerzen gelitten zu haben. Bei einem Viertel waren sie „stark“, und in 6,4 Prozent der Fälle wurden sie sogar als „sehr stark“ empfunden, dass man also beispielsweise nicht mehr den Blick vom PC-Monitor wenden konnte, ohne dabei den ganzen Oberkörper drehen zu müssen.

Jüngere sind häufiger betroffen als Senioren

Die meisten Betroffenen finden sich aber nicht etwa bei den Senioren über 70 Jahren, wo man einen altersgemäßen Verschleiß der Halswirbelsäule vermuten darf. Sondern in der Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jahren, dicht gefolgt von den 18 bis 29-jährigen. Was die Frage nach den Ursachen für die Beschwerden in den jüngeren Altersgruppen aufwirft. Eine chinesische Studie hat sich nun explizit mit dieser Frage beschäftigt.

Ausgangslage der Forscher um Shizhong Wang von der Fujian Medical University ist die Beobachtung, dass im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, wie etwa dem Homeoffice, die Nackenschmerzen bei den Studenten weltweit massiv zugenommen haben. Doch das könnte letztendlich, so die chinesischen Forscher, mehrere Ursachen haben. Und deswegen hat man dazu die aktuelle wissenschaftliche Datenlage ‐ bestehend aus 30 Studien mit insgesamt 18.400 Probanden ‐ gesichtet. Dabei haben sich insgesamt 33 potenzielle Risikofaktoren herausgeschält. Darunter sind: Das falsche Kopfkissen oder der falsche Gebrauch des Kopfkissens beim Schlafen; ein zu spätes Zubettgehen; ein exzessiver Gebrauch von Smartphone, Laptop und ähnlichen Elektrogeräten; Bewegungsmangel; eine ungünstige Position beim Sitzen; eine Nacken- oder Schulterverletzung in der Vergangenheit sowie emotionale Probleme wie Ängste, Mobbing, Trauer oder Konflikte in der Partnerschaft. Der sonstige Stress spielt hingegen nur eine geringe Rolle, auch wenn die Betroffenen selbst gerne Überarbeitung, Hektik und Termindruck als Ursache angeben.

Viele Faktoren können Auslöser sein

Insgesamt tragen also recht viele Faktoren zu den Nackenschmerzen jüngerer Menschen bei, und das macht die Therapie nicht einfacher. Wer nur an einer Stellschraube dreht, also beispielsweise nur sein Kopfkissen oder seinen Bürostuhl auswechselt, wird viele andere Faktoren unangetastet lassen, sodass sich vermutlich nur wenig an seinem Nackenproblem ändert. Besser wäre es, an allen möglichen Auslösern zu arbeiten.

Dazu gehört nicht zuletzt ‐ und wieder einmal ‐ der Sport. Dies untermauert eine aktuelle Studie, die ein Forscherteam um Florian Teichert und Daniel Belavy von der Bochumer Hochschule für Gesundheit durchgeführt hat. Sie kommt nach Auswertung von fünf Untersuchungen mit insgesamt mehr als 1700 Teilnehmern zu dem Schluss, dass sich durch regelmäßige sportliche Aktivität das Auftreten von Nackenbeschwerden fast halbieren lässt. „Wenn wir davon ausgehen, dass sonst mindestens 30 von hundert im Büro arbeitende Menschen binnen eines Jahres Nackenprobleme bekommen“, erläutert Teichert, „lässt sich diese Quote auf 17 absenken, indem man regelmäßig Sport treibt.“

Der Effekt scheint unabhängig von der Sportart zu sein. Denn unter den getesteten Sportprogrammen waren nicht nur gezielte Dehnungs- und Kräftigungsübungen für den Nacken-, Schulter- und Brustbereich, die ein Klassiker in der Prävention und Therapie von Nackenschmerzen sind. „Auch andere körperliche Betätigungen haben einen Effekt“, betont Belavy, der in Bochum den physiotherapeutischen Studienbereich leitet. So brachte man in einer Untersuchung die Studienteilnehmer dazu, ihre per Pedometer gemessene Schrittzahl zu erhöhen ‐ und auch das senkte die Quote der Nackenbeschwerden. Es reicht also schon, einfach nur öfter das Auto und den Fahrstuhl stehen zu lassen und öfter zu Fuß zu gehen.

Jeder Sport kann wirksam sein

Dies spricht bereits dafür, dass Sport insgesamt an mehreren Stellschrauben dreht, um Nackenbeschwerden in den Griff zu bekommen. Als da wären die Verbesserung der Durchblutung und des Muskelaufbaus im Nackenbereich. „Es gibt aber auch psychologische Effekte, die in Richtung Selbstwirksamkeit gehen“, betont Belavy. Sport hebt das Vertrauen in den eigenen Körper und dessen Fähigkeit, selbst an der Lösung von gesundheitlichen Problemen zu arbeiten.

Allerdings stehen bestimmte Sportarten wie Brustschwimmen und Radfahren im Verdacht, Nackenbeschwerden eher zu verstärken, weil dabei der Kopf überstreckt wird. „Doch im Ausgleichssport besteht da keine Gefahr“, betont Teichert. „Hier gilt: Sport, der Spaß macht, ist immer besser als gar kein Sport.“

Größere Vorsicht ist hingegen bei der Anwendung von Schmerzmitteln angezeigt. Denn ein Forscherteam der Universität Sydney hat jetzt zeigen können, dass Opioide in der Therapie von Nackenschmerzen als Schmerzmittel nicht besser sind als ein Placebo. Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass es ja auch noch harmlosere Schmerzmittel gibt. Doch wenn Opioide schon nicht wirken, werden solche Mittel wie Diclofenac und Ibuprofen auch kaum Chancen haben. Sie werden zwar gerne bei akuten Nackenbeschwerden verordnet, damit der Patient noch alltägliche Bewegungen zum Lockern seiner Muskelverspannungen durchführen kann. Doch die australische Forschungsarbeit lässt große Zweifel an dieser Praxis aufkommen.

Psycho-Trick: Hinschauen, wo es wehtut!

Eine Alternative dazu: Hinschauen, wo es wehtut! Ein Forscherteam um den Psychosomatiker Martin Diers von der Bochumer Ruhr-Universität hat eine Kamera im Rücken von Nacken-Patienten platziert, sodass diese an einem Monitor vor ihnen permanent ihren Nackenbereich betrachten konnten. Ein Manualtherapeut versuchte parallel dazu, die Wirbelgelenke im Halsbereich zu mobilisieren. Daraufhin gingen die Schmerzwerte der Patienten auf einer 10-Punkte-Skala von 5,5 auf 3,5 zurück. In einer Vergleichsgruppe ohne visuelles Feedback ging es nur auf 4,5 zurück, was als nicht signifikant gilt.

Der Forscher Diers erklärt diesen ungewöhnlichen Effekt damit, dass die normale Schmerzwahrnehmung über die Nervenzellen der Haut „eine ziemlich grobe Auflösung hat“, sodass wir weder vom schmerzenden Areal noch von der dort ansetzenden Therapie ein wirklich präzises Bild bekommen. Mithilfe des visuellen Feedbacks wird dieser Mangel behoben. Unser Gehirn kann dadurch besser lokalisieren, wo der Schmerz ist und wo die therapeutische Maßnahme ansetzt. Und das erhöhe auf psychosomatischem Weg den Therapieerfolg.

Wobei man aus den Experimenten mit Rückenpatienten weiß, dass man nicht mal eine Therapie braucht. Der Schmerz wird also schon erträglicher, wenn wir auf dem Bildschirm sehen, wo er herkommt. Vermutlich einfach deshalb, weil er etwas von seiner Unerklärlichkeit verliert. Es muss allerdings auf dem Monitor der eigene Körper zu sehen sein. Als man den Patienten Bilder von einem anderen Rücken vorspielte, blieb der Schmerz unverändert.

Der Frauen-Nacken schmerzt öfter

Frauen leiden öfter unter Nackenschmerzen als Männer, und ihre Leidensdauer ist mit über sechs Tagen pro Monat überdurchschnittlich lang. Dafür gibt es vor allem 2 Erklärungen. So besitzen Frauen in der Regel eine schwächere Halsmuskulatur, so dass die Belastungen auf Wirbel und Bänder weniger gepuffert werden und es schneller zu Verspannungen kommt. Außerdem sind sie ‐ hormonell bedingt ‐ im Durchschnitt schmerzsensibler als Männer.