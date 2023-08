Was Marwaris zu legendären Pferden macht

Das Leben von Maharana Pratap, König von Mewar im indischen Rajasthan, hängt von einem Vierbeiner ab. Wird der stolze, schwer verwundete Marwari–Hengst Chetak den ebenfalls verletzten König an jenem 21. Juni 1576 in der Schlacht zu Haldi Ghati retten können? Im Kampf gegen Mogulkaiser Akbar hat der Hengst mit den Sichelohren großen Mut bewiesen: Er hat die Vorderhufe auf den Rüssel des Elefanten des Mogulkaisers gelegt, der die kaiserliche Armee befehligt, damit sein Herr Maharana Pratap den Mogulkaiser mit einer Lanze töten kann. Doch dessen Waffe verfehlt ihr Ziel, trifft den Elefantentreiber. Der Elefant geht durch, ein Stoßzahn durchstößt das Hinterbein von Chetak. Jetzt liegt der Hengst, der sich der Legende zufolge seinen Herren selbst ausgewählt hat, schwer verletzt am Boden. Dieser bedeutet ihm alles. Trotz großer Schmerzen richtet sich Chetak auf. Aufgrund einer List kann der Hengst den indischen König in Sicherheit bringen. Erst dann stirbt der edle Chetak.

Chetak ist ein Marwari–Pferd. In Indien, vor allem in Rajasthan, gelten die Tiere mit den Sichelohren wohl auch dank Chetak als heilig, sind noch heute eine Legende — für den tapferen Hengst gibt es in der Stadt Udaipur sogar ein großes eigenes Denkmal. Manche Inder sind überzeugt, dass ein Marwari–Hengst und eine Marwari–Stute aus den Tränen eines Gottes geschaffen wurden. Andere gehen davon aus, dass der Ursprung dieser Pferde auf die frühgeschichtlichen Volksstämme Indiens zurückgeht. Im Mittelalter sollen Einflüsse von arabischen und persischen Pferden dazugekommen sein — die Rajputen, ein indisches Kriegervolk, sollen Pferde der Eindringlinge mit ihren eigenen gekreuzt haben.

Einzigartige DNA und besondere Ohren

Sicher ist: Mit ihrer einzigartigen DNA gehören Marwari–Pferde zu den 15 ältesten Rassen der Welt. Die besonderen Ohren basieren auf einer Mutation, die durch gezielte Züchtung verstärkt wurde. Sie lassen sich um mehr als 180 Grad drehen, die Tiere verfügen deshalb über ein extrem gutes Hörvermögen. Und noch etwas zeichnet viele Marwaris aus: der sogenannte Revaal, ein lateral verschobener Tölt, den sie schnell, aber auch langsam laufen können. „Diese Pferde sind wirklich einzigartig“, schwärmt der Inder Yogesh. „Nicht umsonst verehren wir sie so.“

„Aus dem Land des Todes“ bedeutet „Marwari“ übersetzt, was der großen Opferbereitschaft der Tiere zugeschrieben wird. Die Liste der weiteren positiven Eigenschaften ist lang: Marwari–Pferde gelten als sehr intelligent, widerstandsfähig, tapfer und loyal, mutig, temperamentvoll, ausdauernd, schnell, hart im Nehmen sowie kinder– und familienfreundlich. Sie hätten das „Herz eines Kriegers und die Loyalität eines Freundes“, heißt es in Indien. Noch im Ersten Weltkrieg wurden Marwaris in der anglo–indischen Kavallerie als Kriegspferde eingesetzt: Die Jodpur Lancers führten mit ihnen den siegreichen Vormarsch auf Haifa an.

Alles paletti, sollte man denken. Doch dem ist nicht so: Es waren die Briten, die wesentlich zum Niedergang dieser interessanten Pferderasse beitrugen. Als sie über Indien herrschten, setzen sie auf englische Vollblüter — und führten Schiffsladungen von australischen Pferden ein. Wie die heimischen Marwari–Pferde, die für die Briten aber zu temperamentvoll und zu schlank waren, vertrugen die australischen das indische Klima gut. Zudem waren sie günstig zu kaufen, kräftig und schnell. Die Zahl der reinrassigen Marwaris ging immer mehr zurück. Als Indien 1947 in die Unabhängigkeit entlassen wurde, schien es kein Halten mehr für diese Pferde zu geben: Tausende Hengste wurden kastriert, Marwari–Pferde mussten als Arbeitspferde schuften.

Gerade noch vor dem Aussterben bewahrt

Rechtzeitig vor ihrem Verschwinden wurde die Rasse aber wiederentdeckt — vor Jahren wurde die Marwari–Zucht in Indien wieder aufgenommen. Heute werden die Pferde in ihrem Heimatland hauptsächlich für das Reiten, für Pferdesafaris und im Sport eingesetzt. In Janana Shikaar Bari, einer früheren Jagdlodge für Damen in Deogarh in Rajasthan beispielsweise dürfen Gäste auf einem wertvollen Marwari–Pferd geführt ausreiten.

Wer in Indien ein solches Pferd kaufen will, sucht einen Priester auf. Der errechnet anhand der Sternenkonstellation das optimale Kaufdatum. Der größte Markt, auf dem die schönsten Marwari–Pferde zu sehen sind, geht im November im Wüstenort Pushkar im Zentrum Rajasthans über die Bühne, wenn der erste Vollmond am Himmel steht. Besonders begehrt sind unter den Marwaris die sogenannten Panch–Kalian–Pferde. Mit ihren vier weißen Füßen und eine Blesse sollen sie dafür sorgen, dass dem Besitzer fünffaches Glück widerfährt.

Seit Langem ist diese besondere Rasse und auch ihr Sperma seitens der Europäischen Union mit einem Importverbot belegt. Außerhalb Indiens — im Heimatland der Marwaris existieren nach Angaben von Experten noch keine ausführlichen Zuchtbücher — gibt es derzeit nur circa 35 Marwaris: Fünf leben in Frankreich, sechs in Spanien, 16 bei drei Züchtern in den USA und acht in Deutschland. Es ist kein deutsches Traditionsgestüt, das die besonderen Tiere hält: Swantje Schabehorn aus dem rheinlandpfälzischem Cochem (Zell) baut derzeit die erste deutsche Zucht dieser besonderen Pferde auf. Ihre Liebe zu ihnen hat sie im Alter von zehn Jahren entdeckt, als diese in einer Serie der Fernsehsendung „Glück der Erde“ vorgestellt wurden. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich die 24–Jährige heute. 2019 fand sie im Internet einen Marwari–Züchter in Spanien. Nach kurzem Austausch fuhr sie an einem Samstag mit einer Freundin los, am Sonntag ging es mit den Kaufverträgen zurück nach Deutschland. Seither ist die Zahl ihrer Marwaris auf acht angestiegen. „Die Rasse ist kerngesund, die Pferde sind loyal und zuverlässig, wenn sie an die richtige Person kommen“, sagt Swantje Schabehorn. Was offenbar nicht immer der Fall ist: An einem ihrer Hengste hatten sich fünf Trainer die Zähne ausgebissen.

„Marwaris ticken anders als die Pferde hier“

Die junge Frau dagegen, die im Hauptgestüt Graditz eine Ausbildung gemacht hat, liebt die charaktervollen Pferde, die „nicht ins Schema hier passen, anders ticken als die Pferde hier. Sie leiden nicht leise, wenn ihnen etwas gegen den Strich geht. Sie sind ursprünglich, charakterstark, weichen ohne Vertrauen nicht einfach so, wie man es gewöhnt ist. Sie fordern eine Kommunikation auf Augenhöhe ein“, weiß sie aus Erfahrung. Sobald sie einen entsprechenden Bestand aufgebaut hat, will Swantje Schabehorn die „faszinierenden Tiere“ auch beispielsweise auf Messen vorstellen — noch, sagt sie, sei die Rasse außerhalb von Indien nicht sehr bekannt. 25.000 Euro aufwärts wird ein Pferd kosten. Einen Priester befragen müssen Kaufinteressenten nicht unbedingt: Sie werden von Swantje Schabehorn unter die Lupe genommen. „Ich gebe kein Pferd aus der Hand, wenn es ein Kaufinteressent aus Prestigegründen haben will. Es muss schon eine vertrauensvolle Beziehung zwischen einem meiner Marwaris und dem Kaufinteressenten herrschen. Sonst geht gar nichts.“

Derweil ist ihr fünfjähriger Hengst Rajmaiur in seiner ersten Turniersaison (Distanzreiten) mit seiner Trainerin Anne Wegner unterwegs. „Marwaris heben sich nicht nur durch ihre Sichelohren ab. Sie sind unglaublich vielseitig, verdienen Beachtung“, schwärmt Swantje. Und man fühlt sich an Chetak, den legendären Hengst erinnert, wenn sie über ihren Hengst Alamgir sagt: „Ohne zu überlegen würde ich ihm mein Leben anvertrauen. Jederzeit.“