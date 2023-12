Was gegen den Kater nach der Party hilft

Silvester, Geburtstag, Hochzeit, Karneval - es gibt viele Gründe, zu feiern und dem Alkohol zuzusprechen. Doch am nächsten Morgen folgt oft der Kater: Nachdurst, Muskelzittern, Schweißausbrüche, Schädelbrummen. Wie kann man ihm entgehen? Wissenschaftler haben mittlerweile einige Tipps parat.

Ein holländisch-australisches Forscherteam um Andrew Scholey von der Monash University in Melbourne hat sich mit insgesamt 82 Produkten beschäftigt, die weltweit über den Internethändler Amazon als „Hangover-Mittel“ angeboten werden. Das erste Ergebnis ihrer Analyse: Man fand insgesamt 215 unterschiedliche Inhaltsstoffe, was bereits ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass nicht wirklich klar ist, was eigentlich gegen den Kater hilft. Die Favoriten waren die Vitamine B1 und B6, gefolgt von Extrakten der Mariendistel und Dihydromyricetin, einem Flavonoid, das unter anderem aus der Küstenkiefer und dem Japanischen Rosinenbaum gewonnen wird.

Mit dabei waren aber auch Klassiker der Hangover-Therapie, wie etwa Vitamin C und die Mineralien Magnesium, Kalium und Natrium. Deren Mischungen zählen gerade hierzulande zu den Bestsellern. Man sollte sich jedoch nicht zu viel Hoffnung machen, dass diese Mittel - außer einem Placeboeffekt - eine Linderung des Brummschädels bringen. Denn das Resümee der Forscher fällt eindeutig aus: „Wir fanden in der wissenschaftlichen Literatur für keines der 82 Produkte klinische und von Experten begutachtete Daten zu ihrer Wirksamkeit und Sicherheit.“

Hangover-Mittel sind oft willkürlich gemischt

Was den Psychopharmakologen besonders stört: Die Produkte erscheinen oft willkürlich zusammengesetzt. Mal waren die Zutaten niedrig, mal hoch dosiert. „51 der von uns analysierten Produkte, also über 62 Prozent, enthielten ein oder mehrere Vitamine, bei denen die empfohlene Tageszufuhr überschritten wurde“, warnt Scholey. Jetzt wird es vermutlich nicht sonderlich schaden, wenn man mal ein wasserlösliches Vitamin wie C oder B6 überdosiert, weil es dann ja kurzerhand über den Harn ausgeschieden wird.

Doch in den Hangover-Mitteln werden oft diverse Vitamine, Mineralien, Pflanzenwirkstoffe mit synthetischen Substanzen gemischt, und was dabei letzten Endes - und der Alkohol von der Party kommt ja schließlich auch noch hinzu! - herauskommt, weiß niemand.

Gibt es also nichts Brauchbares, mit dem man den Kater verhindern oder - sofern er denn schon eingesetzt hat - lindern kann? Doch. Aber dazu bedarf es nicht unbedingt teurer Präparate. So spielt es für die Schwere des Hangovers bereits eine Rolle, welche Getränke man verzehrt: Je höher ihr Anteil an Fuselalkoholen, umso mehr droht der dicke Kopf. Denn sie werden im Körper zu Giften umgebaut, die zu einem Sauerstoffengpass im Gehirn führen. Hochprozentige, aber reine Spirituosen wie etwa Wodka enthalten weniger Fuselalkohol als Kräuterschnäpse oder Obstliköre, beim Bier enthält hingegen - laut einer Untersuchung der Fachhochschule Münster - ausgerechnet das für seine prickelnde Frische geschätzte Weizenbier den höchsten Anteil. Es wäre jedoch voreilig, diese Getränke generell als „billigen Fusel“ zu bezeichnen. Denn Fuselalkohole haben eine wichtige Funktion als Geschmacksträger, ohne sie wären viele Biere, Weine und Spirituosen nichts weiter als ein fahles Feuerwasser.

Was weniger hilft als die Auswahl der richtigen Getränke: nach oder während des Gelages viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Dieser Tipp beruht auf der Vorstellung, dass Alkohol den Harndrang erhöht und als entwässerndes Diuretikum wirkt, so dass der Körper dehydriert und mit Kopfschmerzen und Schwindel reagiert. Doch tatsächlich handelt es sich dabei, wie Patrick Schmidt von der Johannes-Gutenberg-Universität recherchiert hat, „um einen Mythos aus den 50er-Jahren“. Der Biologe hat vielmehr selbst in einer Studie herausgefunden, dass Alkoholkonsum trotz erhöhter Wasserausscheidung nicht zur Dehydrierung führt. Das Trinken von Wasser hat also keinen Einfluss auf den Kater.

Wirksam laut Studie: Acerolakirsche, Kaktusfeige, Ginkgo, Silberweide und Ingwerwurzel

Was sich aber in der Studie als wirkungsvolles Hangover-Mittel herausstellte: eine Mischung aus Acerolakirsche, Kaktusfeige, Ginkgo, Silberweide und Ingwerwurzel. Die 214 Probanden hatten 1,6 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht getrunken, das entspricht bei 60 Kilogramm Körpergewicht etwa 2,5 Liter Bier. Hatten sie zuvor und danach den Pflanzencocktail verzehrt, waren ihre Kopfschmerzen um 34 und ihre Übelkeit um 42 Prozent geringer, als wenn sie ein Placebo oder ein Vitamin-Mineral-Gemisch konsumiert hatten.

Als Wirkmechanismus vermutet Schmidt, dass der Pflanzenmix die typischen Oxidationen hemmt, wie sie typischerweise beim Trinken von großen Alkoholmengen entstehen. Er kam übrigens auf die Zusammensetzung seiner Mixtur durch eine Literaturrecherche in 600 Studien, bei der sich die einzelnen Kräuter als Option gegen den Hangover herausgeschält haben. Für einen ersten Versuch kann es sich für den Laien also auch schon lohnen, nur zwei oder drei der genannten Pflanzen auszuprobieren.

Man kann aber auch unmittelbar vor oder nach dem Suff zwei Teelöffel Honig verzehren. Der Grund: Das Bienenprodukt enthält Fruchtzucker, das im Stoffwechsel des Trinkers mit dem Alkohol konkurriert. Dadurch verzögert sich der Schwips, und auch das Katerrisiko nimmt ab. Zudem enthält Honig als pflanzliches Produkt diverse antioxidative Substanzen. Ein chinesisches Forscherteam ließ betrunkene Mäuse einen Kletterparcours durchführen - es gelang ihnen deutlich besser, wenn man ihnen kurz vor oder nach dem Besäufnis eine Portion Honig kredenzt hatte.

Auch Honig und Zitrone können helfen

Als Kombination bietet sich an, den Honig in ein bis zwei Tassen Kaffee zu verrühren. Denn gerade der berüchtigte Kater-Brummschädel hängt damit zusammen, dass der Körper sich bei der Entgiftung vom Alkohol noch einmal vergiftet. In der Leber bildet sich dann nämlich eine Substanz namens Acetaldehyd, die nach einer Reihe von Stoffwechselprozessen die Schmerzempfindlichkeit erhöht. Koffein wirkt nun genau an dieser Stellschraube als Gegenspieler. Allerdings funktioniert das nur, wenn man sonst nur wenig oder keinen Kaffee trinkt. Trinkt man ihn jedoch täglich in größere Mengen, ist der Körper so daran gewöhnt, dass die Schmerzblockade nicht mehr gesteigert werden kann.

Wodurch man sie allerdings wieder steigern kann: indem man keine Milch, sondern einen Teelöffel Zitrone im Kaffee verrührt. Der Grund: Die Kombination aus Koffein und Zitronensäure blockiert besonders effektiv die Freisetzung von Substanzen, die im Körper für Entzündungsprozesse und die Weiterleitung von Schmerzen herangezogen werden. Nicht umsonst werden Infusionen aus Koffein-Citrat zur Behandlung schwerer Migräne eingesetzt. Ob der „Zipresso“ dem nach einem Alkoholexzess ohnehin schon angeschlagenen Magen noch zumutbar ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Wo der Kater herkommt:

Der Begriff „Kater“ stammt vermutlich vom griechischen katarhein = herunterfließen. Im Englischen heißt er „Hangover“, in Anlehnung an die Reiseübelkeit, wenn man auf dem Schiff über der Reling „hängt“.

Wissenschaftlich korrekt heißt der Kater Veisalgie. Es kommt vom norwegischen Wort kveis ( = Unwohlsein als Folge eines Exzesses) und dem griechischen Wortstamm algia ( = Schmerz).

Der Kater ist zumindest volkswirtschaftlich keine Bagatelle. Die durch ihn verursachten Kosten - etwa durch Unfälle, Arbeitseinschränkungen und Arztkonsultationen - werden in den USA auf knapp 200 Milliarden Dollar geschätzt.