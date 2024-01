Was Faxgeräte und Bankräuber verbindet

Mit der Digitalisierung sterben allerhand Berufe aus. Außerdem verschwinden Gerätschaften und Dinge vom Markt. Seit es zum Beispiel Navigationssysteme auf jedem Handy gibt, kauft kaum noch wer Landkarten und Atlasse. Seit Erfindung der E-Mail lassen sich Faxgeräte eigentlich nur noch an deutsche Behörden verkaufen. Und seit es immer mehr Zahlungsvorgänge per Kreditkarte und ohne Bargeld gibt, ist auch der traditionelle Beruf des Bankräubers vom akuten Aussterben bedroht.

Experten der Bundeskriminalämter sehen aber noch andere Gründe für den Niedergang der klassischen Bankräuberei. Zum Beispiel sind Schalterhallen heutzutage dermaßen mit Kameras zugestellt, dass man verdächtige Personen fast schon durchleuchten kann. Oder wenigstens so stark heran zoomen, sodass jeder Pickel in Großformat sichtbar wird. Und damit können auch bestimmte Körpermerkmale von Bankräubern erfasst werden. Davon abgesehen werden in Bankfilialen Barsummen in Automaten verwaltet, an die selbst ein Angestellter mit vorgehaltener Waffe nicht so einfach herankommt.

Im Grunde gilt also heute mehr denn je der Satz, den der Dichter Bertolt Brecht seinerzeit sagte: „Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“ Zumal die erbeuteten Summen immer kleiner werden. Womit sich die alte Binsenweisheit bewahrheitet, die das sagt: Verbrechen lohnt sich nicht. (nyf)