Warum der Wein im Ländle ein „Schwänzle“ hat

Die Weinsprache ist für viele eine eher kryptische Form der Kommunikation. Kenner sprechen schon bei der Optik des Weins von einem „Kleid“, riechen „fuchsige“ Aromen und schmecken „geschmeidige“ Fruchtnoten.

Für Menschen, die den vergorenen Traubensaft zum Vorglühen aus dem Pappkarton zu sich nehmen, ist diese Sprache einigermaßen undurchdringbar.

Empfohlene Artikel Wie nasser Putzlappen Kann man korkenden Wein noch trinken? q Bodenheim

Umso mysteriöser mutet da der Begriff „Schwänzle“ an, der vor allem im süddeutschen Raum bei Weinkennern verbreitet ist. In einem Gedankenspiel fragt sich unser Redakteur, was sich dahinter verbergen könnte.

Ein Schwänzle findet sich im Weinfass

Vielleicht lässt sich das Geheimnis des Weinschwänzles ja mit der Methode der Lagerung erklären. Denn um zu reifen, kommt der Wein bekanntlich in Fässer. Verschlossen wird die letzte Öffnung mit einem Pfropfen, der ein kleines Stück aus dem Fass herausragt.

Könnte es das sein? Das berühmt-berüchtigte "Schwänzle"? (Foto: pixabay )

Dass dieser kleine Wurmfortsatz verniedlichend als „Schwänzle“ bezeichnet werden könnte, ist zumindest nicht abwegig. Der Name der großen Öffnung am oberen Ende des Fasses würde hierzu immerhin dazu passen. Dieses nennt sich nämlich "Mannloch". Ein richtiges Schwänzle ist der Pfropfen dennoch nicht, auch wenn man es sich noch so sehr wünscht...

Rotwein als natürliches Viagra

Eventuell hat der Begriff auch etwas mit der männlichen Potenz zu tun. So haben Forscherinnen und Forscher der amerikanischen University of East Anglia in einer Studie herausgefunden, dass der Konsum von sogenannten Flavonoiden - Naturstoffen, die ausschließlich in Pflanzen vorkommen - das Risiko von Erektionsstörungen senkt. Diese Antioxidantien sind in vielen Obstsorten, in Kakao und vor allem in Rotwein enthalten.

Steht hier ein "Weinschwänzle"? (Foto: Felix Kästle/dpa )

Wer regelmäßig Rotwein trinkt, hat also gerade mit zunehmendem Alter weniger Probleme mit Potenz - dafür aber per se mit Alkohol. Männer die mit 85 nochmal Vater werden und ihr Leben lang leidenschaftliche Rotweintrinker waren, könnten allerdings augenzwinkernd behaupten, sie hätten ein „Weinschwänzle“. Den wahren Ursprung des Begriffs erklärt aber auch das nicht.

Von historischen „Weinzipfeln“

Vielleicht findet sich die Erklärung ja in der Geschichte. Immerhin ist ein älterer Begriff für ein Schwänzle, der „Zipfel“. Und tatsächlich gibt es in traditionellen Studentenverbindungen teilweise bis heute den Brauch, einen „Bierzipfel“ gegen einen „Weinzipfel“ zu tauschen. Das sind Stoffanhänger deren Enden aus Silber bestehen.

Burschenschaftler tauschen untereinander schon lange ihre Zipfel. (Foto: Franziska Kraufmann/dpa )

Der Tausch findet statt, wenn sich ein Burschenschafts-Neuling, einem älteren Mentor anschließt. Dieser Mentor überreicht seinem Schützling daraufhin einen großen Anhänger namens „Bierzipfel“, während der Neuling ihm einen kleineren „Weinzipfel“ überreicht.

Könnte dieser Weinzipfel etwa das sagenumwobene „Weinschwänzle“ sein? Leider nicht, sogar die schwäbischen Burschenschaften ziehen den Zipfel dem Schwänzle vor.

Wein-Sommelière klärt auf: Die Größe spielt beim Weinschwänzle keine Rolle

In Wahrheit hat das Schwänzle etwas mit dem Geschmack des Weines zu tun, erklärt Janina Hendriks, Wein-Sommelière bei Hendriks und Fürst Weine in Nonnenhorn. „Das ist beim Geschmack das, was im Abgang hinten raus noch mitkommt. Also eine leichte Geschmacksrichtung, zum Beispiel eine Fruchtaromatik“, erklärt Hendriks.

Abgesehen von seiner Bedeutung komme der Begriff aber eigentlich gar nicht aus dem Fachjargon der Sommeliers. „Das ist definitiv kein Fachbegriff, sondern einfach ein umgangssprachlicher Ausdruck“, sagt die Expertin.

Das (nicht ganz nüchterne) Fazit

Letztlich haben also weder Fässer, noch Burschenschaften, noch die potenzsteigernden Eigenschaften von Rotwein etwas mit dem Weinschwänzle zu tun. Bevor sich nun aber die Männer hemmungslosen Trinkgelagen hingeben - übermäßiger Alkoholkonsum hat nachweislich negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit.

Also: Egal ob der Wein nun ein Schwänzle hat oder nicht - Maß halten lautet die Devise. Und damit: Prost!