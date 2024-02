14,52 Zentimeter: So groß soll der durchschnittliche Penis in Deutschland sein – allerdings nicht ein Leben lang. Denn der Penis soll mit zunehmendem Alter schrumpfen. Aber: stimmt das?

TikTok-Arzt verbreitet unschöne Wahrheit

Zumindest einer ist sich sicher, dass dem so ist: Urologe Dr. Edward Zimmerman aus Las Vegas. Seinem TikTok-Account mit dem vielsagenden Namen „dickdocontiktok“ („Penis-Arzt auf TikTok“) folgen über 2,4 Millionen Menschen. Dort erklärt er alles, was Mann über sein bestes Stück wissen muss. Regelmäßiges Thema: die Größe.

Und genau dabei hat der Urologe mit einer Aussage für Furore auf der Social-Media-Plattform gesorgt: „Penisse schrumpfen mit dem Alter, genau wie das Volumen im Gesicht oder am Hals abnimmt.“ Rumms! Aber ist da was dran?

Penis schrumpft nicht automatisch, aber …

Ja, tatsächlich. Zwar ist die Studienlage zu diesem Thema recht dünn, doch zahlreiche Urologen sind sich in diesem Punkt einig. Allerdings: Es gibt kein Alter, ab dem der Penis automatisch von Jahr zu Jahr zu schrumpfen beginnt.

Zahlreiche Begleiterscheinungen des Alters können aber zum fortschreitenden Größenverlust führen. Experten sprechen von bis zu zwei Zentimetern.

Die gute Nachricht vorneweg: Dagegen kann Mann etwas tun. Zunächst aber zu den Gründen fürs Penis-Schrumpfen.

Das sind die Gründe fürs Penis-Schrumpfen

Mit einem Klick auf den Pfeil gelangen Sie zu einer kurzen Erklärung.

Testosteron-Mangel Das männliche Sexualhormon Testosteron wird in den Hoden gebildet und ist maßgeblich für die Entwicklung der männlichen Geschlechtsorgane verantwortlich. Doch die Produktion erreicht bereits mit Mitte 20 ihren Höhepunkt und nimmt danach sukzessive ab. Folgen von Testosteronmangel können Erektionsprobleme und Lustlosigkeit sein. Und: Wenn weniger Testosteron produziert wird, können nicht nur die Hoden, sondern auch der Penis etwas an Größe verlieren.

Altersbedingte Erkrankungen Hier spielt vor allem Arteriosklerose eine Rolle. Das ist eine verbreitete Gefäßerkrankung, bei der sich Arterien verhärten und verengen. Vereinfacht gesagt: Die Blutgefäße verstopfen. Beim Penis kann das dazu führen, dass bei Erregung weniger Blut in den Schwellkörper gelangt. Er erreicht nicht mehr sein eigentliches Volumen und wird dünner. Auch die Peyronie-Krankheit gehört zu den altersbedingten Erkrankungen, die eine Penisverkürzung zur Folge haben kann. Dabei bildet sich aufgrund einer Entzündung Narbengewebe im Schwellkörper. Dieses ist weniger dehnfähig und kann sich bei Erektion nicht vergrößern. Die Folge: Der Penis verkrümmt und erscheint kürzer.

Steifes Bindegewebe Nein, Steifheit wirkt sich in diesem Fall nicht vergrößernd aus. Mit zunehmendem Alter wird die Dehnbarkeit des Bindegewebes schlechter. Davon betroffen ist auch der Penis. Wenn sich der Schwellkörper weniger dehnen kann, wird die Penislänge im erigierten Zustand geringer. Im schlimmsten Fall kann die Erkrankung zu einer Fibrose, einer Versteifung des Schwellkörpers, führen.

Sexuelle Aktivität nimmt ab Es trifft sicher nicht auf alle, aber wohl doch auf einige Menschen zu: Im Alter nimmt die sexuelle Aktivität ab. Doch je weniger der Penis zum Einsatz kommt, desto weniger Blut gelangt dorthin. Das führt laut Medizinern dazu, dass weniger Sexualhormone gebildet werden – und der Penis durch die geringere Testosteron-Produktion an Größe verliert.

Gewichtszunahme Im Alter wird es immer schwieriger, überflüssige Pfunde loszuwerden. Eine Gewichtszunahme und mehr Fettgewebe können dazu führen, dass der sichtbare Teil des Penis kleiner wird. Er wird verdeckt und wirkt nicht mehr so prunkvoll wie noch zu schlankeren Zeiten. Bekannt ist dieses Phänomen als „buried penis“, also „vergrabener Penis“.

Mann kann das verhindern

Wer glaubt, Mann ist seinem Schicksal schonungslos ausgeliefert, denkt zu kurz. Einige Risikofaktoren können ganz einfach minimiert werden.

„Schtimmt dees?“ Hier finden Sie noch mehr kuriose Behauptungen und Alltagsmythen im Check. Mal stimmen sie, mal sind sie reiner Unsinn. Zur Rubrik "Schtimmt dees?"

Der wohl einfachste Tipp des TikTok-Urologen Zimmerman lautet: „Use it or lose it.“ Also: benutzen, und zwar oft. Egal ob beim Masturbieren, Vorspiel oder Geschlechtsverkehr: Wenn Blut in den Penis gelangt, wird die Produktion der Sexualhormone angeregt. Das wirkt dem Testosteronmangel und schließlich auch dem schrumpfenden Penis entgegen.

Außerdem kann regelmäßiger Sport für einen möglichst langen Erhalt der Größe beitragen. Denn zum einen treibt auch Sport die Testosteronproduktion an. Zum anderen sagen die verbrannten Kalorien dem überschüssigen Körperfett den Kampf an – der „buried penis“ wird wieder freigeschaufelt.