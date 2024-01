Eisiger Wind pfeift, auf der Straße liegt Frost, das Thermometer zeigt tiefe Minustemperaturen an. Sie haben es am frühen Morgen eilig, müssen dringend zur Arbeit oder haben andere Verpflichtungen - und dann das: Das Auto springt nicht an.

Das ist wohl die Schreckensvorstellung vieler, die bei den aktuell eisigen Temperaturen frühmorgens aus dem Haus müssen. Was beim Verbrenner eintreten kann, gilt auch beim Elektro-Wagen.

Batterie kann auch beim E-Auto streiken

"Wenn das Auto streikt, streikt es in der Regel deshalb, weil die Batterie nicht mehr fit genug ist. Das kann auch beim E-Auto passieren", erklärt ADAC-Sprecher Micha Gebhardt.

Denn, was viele nicht wüssten: Neben der Hochvolt-Batterie für den Antrieb, ist im E-Auto - genau wie bei Verbrennern - eine 12-Volt-Batterie als Starterbatterie verbaut. Sie ist für die Fahrzeugelektronik zuständig, erklärt Gebhardt.

Eine defekte Batterie ist immer noch der größte Pannengrund, auch bei E-Autos. Micha Gebhardt

Navigationssysteme oder Radios seien auf 12-Volt-Batterien ausgerichtet, ebenso Licht und Zentralverriegelung, die schon vor dem Aktivieren des Antriebs Strom brauchen.

Bei diesen Temperaturen wird es gefährlich

"Wenn die Batterie keinen Saft mehr hat oder schlicht defekt ist, bleibt auch das E-Auto am Morgen stehen", sagt Gebhardt. Dazu brauche es noch nicht einmal Tiefsttemperaturen von minus 15 oder minus 20 Grad. In die Jahre gekommene Batterien könnten auch schon bei Temperaturen um den Gefrierpunkt streiken - und zwar auch dann, wenn die Antriebsbatterie noch voll ist.

„Der Fahr-Akku lädt die 12-Volt-Batterie nicht mit auf. Das E-Auto kann sich nicht selbst überbrücken“, erklärt Gebhardt. Der E-Auto-Fahrer könne mit seinem Fahrverhalten die 12-Volt-Batterie somit nicht beeinflussen.

Das sind die Empfehlungen des ADAC

Deshalb empfiehlt der ADAC: das Auto warm halten. „Je wärmer die Umgebung, desto wohler fühlt sich die Batterie“, sagt Gebhardt. Ein optimaler Kälteschutz sei die Garage. Der Carport biete vergleichsweise schon deutlich weniger Schutz, könne im Zweifel aber für ein paar entscheidende Grad Unterschied sorgen.

Was außerdem helfe, sei die Standheizung. "Durch die Standheizung wird der Innenraum erwärmt. Das mag die Batterie", sagt der ADAC-Sprecher. Wichtig dabei: Das Auto sollte an der Ladesäule angeschlossen sein, ansonsten reduziert sich durch den benötigten Strom die Reichweite.

Die Tipps in der Übersicht Auto über Nacht in Garage oder Carport stellen

Wenn an Ladesäule angeschlossen: Standheizung einschalten

Defekte Batterie austauschen lassen

Das alles seien aber lediglich Maßnahmen, eine angeknackste Batterie mit durch den Winter zu schleppen. Laut Gebhardt am aller sinnvollsten: die Batterie austauschen lassen, wenn sie Probleme macht. „Eine defekte Batterie ist immer noch der größte Pannengrund, auch bei E-Autos“, sagt er.

So lange hält die Batterie

Wie lange die 12-Volt-Batterie bei E-Autos hält, lasse sich pauschal nicht beantworten. "Es kommt auf die Größe und Qualität der Batterie an. Man kann jedoch sagen, dass sie in der Regel ein paar Jahre halten sollte", sagt Gebhardt.

Mit dem großen Fahr-Akku, auf den die meisten Hersteller laut ADAC acht Jahre Garantie gewähren, kann die kleine Batterie also nicht mithalten.

Wenn die Starterbatterie eines Morgens trotz aller Tipps dann doch streikt, ist das immer noch kein Grund zur Panik, sagt Gebhardt. Denn: „Auch Verbrenner können E-Autos Starthilfe geben.“