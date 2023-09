Zugegebenermaßen leben wir in Zeiten, in denen einem schon mal der Gaul mit der Hutschnur durchgehen kann. Diese kleine Kolumne hat zu wenig Platz, um die infernalischen Krisen und Probleme in Gänze aufzulisten. Kein Wunder also, wenn der eine oder andere bisweilen ein wenig aus der Fassung gerät. Womit allerdings niemand rechnen konnte, dass jetzt sogar Schafe durchdrehen. Zumindest im niedersächsischen Goslar.

Daselbst hat neulich ein offenbar ebenso neurotisches wie freilaufendes Schaf ein Rentnerehepaar auf einem Feldweg angefallen und den Ehemann leicht verletzt. Die zur Hilfe gerufene Polizei bot den Senioren Schutz im Streifenwagen an. Das hielt das alles andere als lammfromme Schaf nicht davon ab, weiter anzugreifen. Das rasenden Wollknäul rammte den Einsatzwagen, wodurch dieser beschädigt wurde. Die Beamten konnten den Tierhalter ermitteln, der sich dann um das Schaf kümmerte.

Diese veterinäre Entwicklung ist besorgniserregend. Denn eigentlich treiben sich in Wald, Feld und und Flur schon genug Viecher herum, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Problembären, Wölfe und Wildschweine wären da vor allem zu nennen. In diese Reihung passen Schafe, von denen wir ein durchweg friedliches Bild hatten, eigentlich überhaupt nicht hinein. Was in dem Fall gänzlich zur Verwirrung beiträgt: Bei dem Tier handelte es sich nicht mal um ein schwarzes Schaf. (nyf)