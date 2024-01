Die Lokführer streiken, die Bauern sind auf der Palme und allerorten auf der Welt toben Konflikte. Da ist es tröstlich, dass es zumindest die eine oder andere gute Nachricht gibt. Als da wäre: Es gibt wieder mehr Vögel! Nein, nicht mehr schräge Vögel à la Bremser Weselsky, sondern fliegende. Das hat die alljährlich durchgeführte „Stunde der Wintervögel“ des Nabu ergeben. Gezählt wurden bundesweit 20 Prozent mehr Amseln, 14 Prozent mehr Kohlmeisen und zehn Prozent mehr Blaumeisen. Sensationell sind die Werte beim Erlen- und Birkenzeisig: plus 30 Prozent und plus 87 Prozent.

Und auch eine Idee des Bund Naturschutz in Bayern, die zunächst schlimm klingt, könnte positive Wirkung auf die heimische Fauna haben. Bei der unter Tierfreunden beliebten Eichhörnchen-App gibt es zwei neue Eingabe-Optionen „Eichhörnchen läuft über die Straße“ und „Eichhörnchen tot“. Letztere ist natürlich traurig, könnte künftig aber vielen flauschigen Nagern das Leben retten. Damit sollen Hotspots gefunden werden, an denen die Hörnchen in Gefahr sind, weil sie die Straße nicht mit Sprüngen von Baum zu Baum überqueren können. Dort wären Seilbrücken denkbar. Auch könnten Bäume gepflanzt und ausladende Kronen erhalten werden. Was dann übrigens auch für all die Meisen und Zeisige eine feine Sache wäre.

Mehr clevere Apps, mehr Hörnchen und mehr Vögel - es gibt dieser Tage zumindest kleine tierische Lichtblicke. (jos)