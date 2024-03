Es gibt Aktivisten und es gibt amerikanische Mega-Aktivisten. Zur zweiten Kategorie zählt offenbar die US-Sektion der Tierschutzorganisation Peta. Die hat nämlich unlängst einen Brief an den Chef des größten Herstellers von Fahrgeschäften in Übersee geschrieben. Darin fordet Peta - kein Witz - tierfreie Karussells. Die Begründung: Auch durch künstliche Tiere könne bei Menschen ein falsches Bild entstehen. Es werde die Verwendung von Tieren als Transportmittel normalisiert, heißt es. Da die Tiere in dieser Funktion laut Peta kein Vergnügen hätten, sollte zukünftig eher auf Karussellfiguren in Form von Autos, Flugzeugen, Raumschiffen oder auch Sternschnuppen, Regenbögen oder Besen zurückgegriffen werden.

Nun stellt sich die Frage: Für wie doof hält Peta die Menschheit? Und konsequenterweise müsste eigentlich umgehend auch ein Kuscheltierverbot her. Am Ende denken die dummen Kleinen noch, dass ein lebender Bär keine Zähne hat. Oder womöglich sogar ein Löwe.

Apropos Löwe: Ein Glück, dass bislang nur Ami-Peta energisch am Karussell dreht. Ansonsten würde wohl demnächst ein Verbot des ruhmreichen Fußballclubs TSV München 1860 gefordert. Dessen Fußballspieler sind ja waschechte Löwen. Allwöchentlich werden elf oder mehr Exemplare dieser streng geschützten Art zur Schau gestellt - und dann darf auch noch 90 Minuten lang auf sie geschossen werden! Unverantwortlich! (jos)