Vitamin D: Alptraum oder Allheilmittel?

st es womöglich eine „Modedroge“? Oder gar eine „neue Religion“, wie die „New York Times“ titelte? Jedenfalls ist Vitamin D aktuell ähnlich beliebt wie Vitamin C in den 1980er-Jahren oder Beta-Carotin und Vitamin E in den 1990ern. Und ähnlich wie diese wird auch die D-Variante als Allzweckwaffe gegen Krankheiten gefeiert. Allein in Deutschland wandern über 12 Millionen rezeptfreie Packungen jährlich über die Apothekentresen, hinzu kommen unzählige Produkte aus Drogerien und dem Internet.

In Neuseeland und den USA konsumiert bereits jeder zweite Ü50-jährige Vitamin D in Pillen-, Tabletten- oder Pulverform, zuzüglich der Lebensmittel, die damit angereichert wurden. Ein Blick auf die aktuelle Studienlage zeigt: Ein Allheilmittel ist es zwar nicht, und in hoher Dosierung kann es überaus schädlich sein. Doch es gehört auch zu den spannendsten Naturstoffen, die in letzter Zeit als Präventions- oder Heilmittel gefeiert worden sind. Fragen und Fakten rund um Vitamin D:

Mehr Hormon als Vitamin

Der US-amerikanische Biochemiker Elmer McCollum fand 1922 heraus, dass die Knochenerkrankung Rachitis durch den Mangel einer fettlöslichen Substanz hervorgerufen wurde. Er vermutete dahinter zunächst Vitamin A, doch dann entdeckte er einen anderen Stoff. Er nannte ihn Vitamin D, weil er dachte, dass man ihn über die Nahrung zuführen müsste, was als ein typisches Merkmal der Vitamine gilt. Später wurde entdeckt, dass der menschliche Körper Vitamin D selbst bilden kann, und zwar aus einer Vorstufe, die in der Haut gelagert ist. Sie wird erst durch UV-B-Strahlung zum eigentlich aktiven Vitamin D3, und das wiederum wirkt wie ein Steroidhormon. Viele Wissenschaftler betrachten es deshalb als ein Hormon - mit entsprechenden Risiken, wenn man es dem Körper in großen Mengen zuführt.

Wie viel Sonne darf es sein?

80 bis 90 Prozent des Tagesbedarfs von 20 Mikrogramm Vitamin D deckt der Körper selbst. Einem blassen Menschen reichen dazu 10 Minuten täglich in der sommerlichen Mittagssonne, und er muss dazu nicht mehr als Hände, Arme und Gesicht entblößen. Ein dunkler Typ braucht - wegen seiner starken Pigmente - 20 bis 40 Minuten, aber er kann sich ja auch länger den UV-Strahlen aussetzen. Sonnenmilch mit LSF 15 behindert die Vitamin-D-Produktion laut einer Studie des Kings College in London kaum. Ob dies auch für LSF 30 oder 50 gilt, ist bisher ungeklärt.

Gesichert ist hingegen: Die Vitamin-D-Selbstversorgung sinkt mit dem zunehmenden Alter. Außerdem springt sie zwischen Oktober und März kaum noch an, weil die Sonne dann zu flach steht. Einen Teil dieser Verluste können die Ernährung sowie die während des Sommers aufgefüllten Vitamin-D-Speicher auffangen. Sonnenbänke mit UVB-Strahlern leisten noch mehr, doch das Bundesamt für Strahlenschutz warnt: „Die gleichzeitig und nicht davon trennbaren gesundheitlichen Risiken der krebserregenden UV-Strahlung überwiegen den Vorteil der UV-initiierten Vitamin-D-Bildung bei Weitem.“

Wie viel Leber darf es sein?

Pflanzliche Lebensmittel, aber auch Milchprodukte tragen kaum zur Vitamin-D-Versorgung bei. So bräuchte man für die Tagesdosis sage und schreibe sechs Liter Joghurt. Ergiebigere Vitamin-D-Lieferanten sind da schon Innereien und Fisch, und hier vor allem Aal mit 90 Mikrogramm (mcg) auf 100 Gramm. Doch das sind ja keine Alltagslebensmittel, und der früher übliche Lebertran ist ein geschmacklicher Alptraum. Mediziner und Ernährungswissenschaftler raten daher Schwangeren (sie haben einen erhöhten Vitamin-D-Bedarf) und Veganern sowie Osteoporose-Patientinnen, Senioren, Pflegeheimbewohnern und Stubenhockern sowie den dunkelhäutigen und verschleierten Menschen hierzulande zur Einnahme von Vitamin-D-Präparaten, mit einer Tagesdosis von 15 bis 50 mcg. Das würde nicht nur - was ja schon länger bekannt ist - für starke Knochen sorgen, sondern laut aktueller Studienlage auch vor vielen Erkrankungen schützen.

Schutz für die Atemwege

Vitamin D ist an vielen Immunprozessen beteiligt und daher ein Schutzfaktor gegen Infektionen. Eine kürzlich veröffentliche Auswertung von 37 klinischen Studien an insgesamt 46.000 Kindern und Erwachsenen zeigt: Bei 100 Patienten sinkt die Zahl der Atemwegsinfekte von 62 auf 60 pro Jahr, wenn sie statt Placebo ein Vitamin-D-Präparat einnehmen. Uta Merle von der Uni-Klinik Heidelberg fand auch Hinweise auf einen Schutz vor schweren Covid-19-Verläufen. Demnach haben Patienten mit niedrigem Vitamin-D-Level ein sechsfach höheres Risiko für eine invasive Beatmung, ihre Sterberisiko ist fast 15-mal so hoch. Die Medizinerin behandelt daher ihre Covid-19-Patienten, egal ob ambulant oder intensiv, mit einem Vitamin-D-Präparat: „Sein Nutzen ist größer als ein möglicher Nachteil.“

Als Gedächtnisstütze nutzen

Je weniger Vitamin D ältere Menschen im Blut haben, desto häufiger erkranken sie an Demenz. Was nicht verwundern darf, weil am Hippocampus, dem zentralen Gedächtniszentrum im Gehirn, viele Andockstellen für das Vitamin sitzen. Außerdem wird es von den Fresszellen benötigt, die im Gehirn genau jene Amyloidablagerungen entsorgen, wie sie typischerweise bei Alzheimer auftreten. Ein kanadisch-britisches Forscherteam beobachtete die kognitive Entwicklung von knapp 12.400 durchschnittlich 72 Jahre alten Senioren, die zu Beginn der Studien noch keine Demenzsymptome hatten. 37 Prozent von ihnen nahmen ein Vitamin-D-Präparat. Bei ihnen wurden über einen Zeitraum von 10 Jahren rund 40 Prozent weniger Demenzdiagnosen gestellt als bei denjenigen, die kein Vitamin einnahmen. Die Schutzwirkung war umso besser, je früher mit der Supplementierung begonnen wurde.

Länger leben trotz Krebs

Tumorzellen verfügen oft über Vitamin-D-Rezeptoren, über die sich ihr Wachstum hemmen lässt. Dies gilt insbesondere für den Dickdarmkrebs, für Brust- und Prostatakrebs hingegen eher nicht. Doch auch wenn das Vitamin nicht vor dem Ausbruch aller Tumorerkrankungen schützt: es verlängert das Leben von Krebspatienten. Ben Schöttker vom Deutschen Krebsforschungszentrum kommt nach Analyse der wissenschaftlichen Datenlage zu dem Schluss, dass sich mithilfe von Vitamin-D-Gabe die Krebssterblichkeit in der Bevölkerung um 12 Prozent senken lässt. Wobei diese Quote, wie der Präventionsmediziner betont, aus Untersuchungen an Personen mit und ohne Vitamin-D-Mangel gewonnen wurde: „Wir können davon ausgehen, dass der Effekt für diejenigen Menschen, die tatsächlich einen Vitamin-D-Mangel aufweisen, erheblich höher ist.“

Mehr Muskelkraft beim Sport

Wer hart trainiert, braucht kräftige Knochen, und allein deshalb sollten Sportler das traditionelle Knochenvitamin im Blick haben. Vitamin D spielt aber auch eine große Rolle für Muskelkraft, Leistungsfähigkeit und Immunfunktion, die gerade im Leistungssport von zentraler Bedeutung sind. Ganz zu schweigen davon, dass es im Darm die Aufnahme von Eisen unterstützt: Sportlerinnen mit Vitamin-D-Mangel leiden dreimal häufiger unter Blutarmut. Der Münchener Endokrinologe Roland Gärtner empfiehlt daher Sportlern eine tägliche Vitamin-D-Substitution von 25 bis 50 mcg. Denn sie benötigten „durch ihre intensive körperliche Aktivität zusätzlich Vitamin D, das sie nicht über die Nahrung und nur bedingt über die Sonne ausgleichen können“. Letzteres gilt nachgewiesenermaßen gerade für Indoor-Sportler wie Turner oder Basketballer, weil sie weniger der Sonne ausgesetzt sind.

Vorsicht, Gift-Falle!

Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) berichtet immer wieder von schweren Nebenwirkungen durch hoch dosierte Vitamin-D-Präparate. Wie etwa von einem 60-jährigen Mann, der zunächst unter Kopfschmerzen, Muskelschwäche und Schwindel litt und später seine Potenz und - wegen kompletter Insuffizienz - seine Nieren verlor und zum Dialyse-Patient wurde. Die AkdÄ warnt vor Hyperkalzämien, also zu viel Kalzium im Körper infolge von hoch dosiertem Vitamin D.

Ein Präparat sollte bei Jugendlichen und Erwachsenen nicht mehr als 20 Mikrogramm pro Tag liefern. „Ihre Anwendung bei Neugeborenen und Säuglingen sollte - unabhängig von der Dosierung - nur unter ärztlicher Überwachung erfolgen“, raten die Experten. Außerdem sollte man dann auf Gläschennahrung verzichten, dem Vitamin D zugesetzt wurde. Ein Überdosierungsrisiko durch Sonnenlicht oder normale Nahrung besteht dagegen nicht.