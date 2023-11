Vier Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Österreich

Bei einem Absturz eines Sportflugzeuges im österreichischen Bundesland Salzburg sind alle vier Insassen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verunglückte die einmotorige Maschine vom Typ Cirrus SR20 am Donnerstagnachmittag im Gebiet von St. Andrä. Die Toten seien noch nicht identifiziert. Das Flugzeug sei in der kroatischen Hauptstadt Zagreb zu einem Flug nach Salzburg aufgebrochen, bevor es in einen Wald stürzte.

Laut der Feuerwehr hatten Augenzeugen den Unfall beobachtet und Einsatzkräfte alarmiert. Das Flugzeug wurde in unwegsamem Gelände gefunden. Der Einsatz sei dadurch erschwert worden, dass der Rettungsfallschirm des Flugzeuges nicht ausgelöst worden sei. Deshalb musste die Unfallstelle den Angaben zufolge abgesichert werden, damit Spezialisten den Sprengstoff zur Auslösung des Schirms entschärfen konnten. Die Insassen konnten nur noch tot geborgen werden. Die Unfallursache war laut Polizei vorerst noch unklar.