Vier Jugendliche nach Bedrohung an zwei Schulen gefasst

Vier Jugendliche sind nach Bedrohungen gegen Lehrer an zwei Hamburger Schulen festgenommen worden. Zunächst war nur ein Vorfall bekannt geworden, bei dem eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht worden sein soll. Die Polizei nahm am Abend die vier Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren fest. Bei ihnen wurden den Angaben zufolge zwei Spielzeugwaffen sichergestellt.

Zwei von ihnen stehen im Verdacht, am Vormittag an einer Schule in Hamburg-Blankenese in einem Klassenraum eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht zu haben. Die Schule mit 1000 Schülern war daraufhin von der Polizei geräumt worden.

Am Abend wurde dann bekannt, dass es eine ähnliche Bedrohungslage an der Schule Mendelssohnstraße im Stadtteil Bahrenfeld gab. An beiden Schulen war die Lage am Abend wieder ruhig.