Der Handelsriese Edeka veröffentlichte kürzlich ein Video auf seinem Instagram-Kanal und sorgte damit für Aufsehen - auch weit über die Kommentarspalte des Social-Media-Kanals hinaus.

Allein auf Instagram wurde der kurze Spot bereits über 3.700 Mal kommentiert und über 115.000 Mal gelikt (Stand 23.01.2024, 15:00 Uhr).

In dem Kurzfilm sind Edeka-Mitarbeiter zu sehen, die all jene Produkte aus den Regalen konsequent aussortieren, die aus dem Ausland stammen. In Kühltheke, Tiefkühltruhen und den Regalen herrscht danach plötzlich gähnende Leere.

Die Folge: Verwunderte Kunden laufen durch den Supermarkt, lassen geschockte Blicke über die beinahe komplett leeren Regale schweifen - und haken empört bei den Angestellten nach.

"Heute im Angebot: Viel weniger Vielfalt"

"Stellen Sie sich einen Supermarkt vor, in dem es nur deutsche Produkte gibt. Wir haben alle ausländischen Produkte aus einem Markt geräumt, um ein Zeichen zu setzen: Für Vielfalt", steht in dem eingeblendeten Text.

Ein Edeka-Mitarbeiter erklärt, was alles nicht mehr verfügbar ist: "Kaffee nicht, kein Tee, keine Schokolade." Ein anderer Verkäufer kommentiert: "Bier haben wir noch einiges da, da gibt es ja in Deutschland zum Glück viel."

Tatsächlich ist der Werbespot bereits sechs Jahre alt. Dennoch veröffentlichte ihn Edeka am 20. Januar mit dem Hinweis „So aktuell wie nie... Wir lieben Vielfalt und stehen auf gegen Rechts!“ nun erneut.