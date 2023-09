Die Aussagen politisch Verantwortlicher werden von jeher auf die Goldwaage gelegt. Entsprechend vorsichtig äußern sich Politiker, sofern sie nicht gerade den politischen Gegner diskreditieren. Derzeit oft gehört: Politiker, die gegen „die da oben“ wettern, während sie selbst zu denen „da oben“ gehören. Ganz so, als seien sie selber keine Amtsträger des sogenannten Establishments, sondern die Speerspitzen eines ehrenamtlichen Freiheitskampfes zur Errettung des kleinen Mannes. Also jene glorifizierten Leute, die schon mal eine Schaufel in der Hand gehalten haben.

Darüber hinaus betreiben viele Politiker einen nicht unbeträchtlichen Aufwand, damit ihnen kein falsches Wort aus dem Munde fällt, welches dann dort herumgedreht werden könnte. In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Mikrofon–Pannen gekommen. Damit ist nicht gemeint, dass Mikrofone kaputt waren, sondern — im Gegenteil — funktioniert haben, wo sie nicht hätten funktionieren sollen.

Neulich erging es auch der britischen Bildungsministerin Gillian Keegan so, als sie rustikale Flüche ausstieß, während sie dachte, das Mikrofon sei ausgeschaltet. Das ist insofern peinlich, weil man von einer Bildungsministerin, die gern brave Schüler mit exzellenten Manieren in den Schulen hat, einen manierlichen Ton erwarten darf. Auch wenn das Beispiel zeigt: Oben wie unten — es sind halt alles auch nur Menschen. (nyf)