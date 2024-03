„Verdächtige Person“ in Aachener Klinik - Züge müssen warten

Kriminalität

Aachen / Lesedauer: 1 min

In einem Aachener Krankenhaus gibt es einen größeren Polizeieinsatz. (Foto: Ralf Roeger/dmp/dpa )

In einem Krankenhaus in Aachen hält sich eine „verdächtige Person“ auf. Die Polizei ruft auf, den Bereich zu meiden. Bahn- und Straßenverkehr sind in dem Gebiet eingeschränkt.