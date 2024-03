Verdächtige Gegenstände in Sparkasse: Polizei im Großeinsatz

Wegen zwei verdächtigen Gegenständen in einer Bankfiliale hat die Polizei in Bochum eine Einkaufsstraße abgesperrt und mehrere Geschäfte geräumt. Es gebe eine unklare Gefahrenlage an der Sparkassen-Filiale im Zentrum des Stadtbezirks Wattenscheid, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die verdächtigen Gegenstände würden „von Spezialisten des LKA untersucht“. Eine Person sei festgenommen worden. Man nehme die Lage ernst. „Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort.“

Worum genau es sich bei den verdächtigen Gegenständen handelte und wie die Gegenstände in die Bankfiliale gelangt waren, sagte die Polizei zunächst nicht. Allerdings betonten die Einsatzkräfte: „Es befinden sich keine Personen mehr an und in der Bankfiliale. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten und auch keine Gefährdung für unbeteiligte Personen.“

Schaulustige am Absperrband

Zu der Festnahme nannte die Sprecherin zunächst keine weiteren Details. Gegen die Person werde nun weiter ermittelt.

Die Geschäfte in der Nachbarschaft der Sparkassen-Filiale waren am Dienstagnachmittag menschenleer, die Fußgängerzone von Wattenscheid war teilweise abgesperrt. Polizisten mit Helm und voller Montur sicherten den Bereich ab, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Einige Schaulustige standen am Absperrband. Am nahegelegenen August-Bebel-Platz lief der Verkehr hingegen normal.

In den sozialen Netzwerken riefen die Beamten dazu auf, den Bereich zu meiden. Der Einsatz dauere weiter an, ein genaues Ende sei nicht absehbar, schrieb die Polizei Bochum am frühen Abend bei X (früher Twitter). „Die Polizei bittet weiterhin um Geduld und wird informieren, sobald die Sperrungen aufgehoben und die Bürgerinnen und Bürger zurück in ihre Wohnungen können“, schrieb die Pressestelle.

Der Bochumer Stadtbezirk Wattenscheid liegt im Westen der Bochumer Innenstadt und grenzt unmittelbar an Essen.