Nach wie vor gehört Italien zu den begehrtesten Sehnsuchtsorten deutscher Touristen. Daran haben auch irritierende Nachrichten nichts ändern können, in denen davon berichtet wird, wie Urlauber nach Strich und Faden ausgenommen werden. Traurige Berühmtheit erlangte die Rechnung eines Cafés in Venedig, auf der zwei Tassen Espresso plus Wasser zusammen 43 Euro kosteten. In der ewigen Stadt Rom ließen sich zwei japanische Touristen für zwei Teller Spaghetti und Mineralwasser mit einer Rechnung über 430 Euro schröpfen — ohne Trinkgeld.

Nach diesen gastronomischen Unverschämtheiten hatte man geglaubt, dass eine weitere Steigerung kaum möglich sei. Bis uns ein Bericht vom Comer See ereilte. Dort hat eine Bar für das hälftige Teilen eines vegetarischen Sandwiches zwei Euro berechnet. Die Frau, die die Rechnung grollend bezahlte, machte diesen kostenpflichtigen Schnitt im Internet öffentlich — wodurch sich für die Wirtin der Bar die Affäre als Schnitt ins eigenen Fleisch entwickelte. Denn die Empörung über so viel Gastunfreundlichkeit zog weite Kreise.

Es muss damit gerechnet werden, dass italienische Gastronomen der skrupellosen Art neue Ertragschancen ausloten werden. Denkbar ist eine Gebühr pro geatmeten Kubikmeter Luft oder für die Benutzung von Besteck. Der deutschen Liebe zu Italien wird das freilich nichts anhaben können. Denn Amore ist eh unverwüstlich. (nyf)