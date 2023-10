Konfliktgespräche statt Backpfeifen, ausgewogene Ernährung an Stelle von Wildschwein: Im neuen „Asterix“-Comic stellt der erklärte Weltverbesserer Visusversus das gallische Dorf auf den Kopf.

„Die weiße Iris“ ist der 40. Band und der erste, an dem der Texter Fabcaro mitgewirkt hat. Mit Visusversus, besser eigentlich Veganix, taucht eine neue Figur auf. Das Comicheft wird am 26. Oktober mit einer Auflage von mehr als fünf Millionen Exemplaren starten und in rund 30 Ländern erscheinen, darunter auch in Deutschland.

„Die weiße Iris“ sei der Name einer neuen Schule aus Rom, die positives Denken propagiere. Wie Fabcaro erzählte, wollte Cäsar mit dieser Strömung den müde gewordenen Legionären in den Lagern rund um das berüchtigte Dorf neuen Auftrieb geben.

Doch die Lehren dieser Denkschule finden auch bei den Dorfbewohnern großen Anklang, besonders bei Gutemine. Die Theorien von Visusversus lösen eine der heftigsten Ehekrisen zwischen ihr und Majestix aus.