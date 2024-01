Neubrandenburg

Vater nach Tod von zwei Monate altem Baby festgenommen

Neubrandenburg / Lesedauer: 1 min

Im Neubrandenburger Krankenhaus ist ein Baby gestorben. (Foto: Stefan Sauer/dpa )

Ein zwei Monate altes Baby ist am Wochenende in einer Klinik in Neubrandenburg gestorben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Vater.