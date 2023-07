Unheimliche Begegnung im Wald

or wenigen Tagen hatten wir eine unheimliche Begegnung. Es geschah im Wald. Eine riesige Gestalt tauchte da plötzlich aus dem Dickicht auf. Sie gab bedrohliche Brummtöne von sich, richtete sich hoch auf und zeigte ihre Pranken. Im ersten Schreck dachten wir an Markus Söder, aber die Fellfarbe stimmte nicht. Wie angewurzelt blieben wir stehen, vergaßen aber, das unheimliche Wesen zu fotografieren. Es brummte noch einmal und verschwand dann glücklicherweise im Dickicht.

Daheim, selbstverständlich noch schweißgebadet, dachten wir an einen Bären. Wir schlugen in Karl Mays Old Surehand II nach, wo der Held zusammen mit Old Shatterhand und Winnetou fünf Grizzly–Bären erlegen musste, um sein eigenes Fell zu retten. Der graue Bär — kein Zweifel, wir hatten es mit einem Grizzly, dem fürchterlichsten Raubtier seit Erfindung aller Raubtiere zu tun gehabt, und es war ein Wunder, dass wir lebend entkommen waren.

Was tun? Die Polizei alarmieren natürlich. Aber im Gegensatz zu den verantwortungsvollen und einsatzbereiten Berliner Polizisten, die sich auf die Löwenjagd gemacht hatten, verhielten sich die oberschwäbischen Sicherheitsorgane bockbeinig. Nein, sie würden diesen Grizzly nicht suchen, wurde mir beschieden, und ich könne unbesorgt wieder in den Wald gehen. Es habe sich aller Wahrscheinlichkeit nach doch um Markus Söder gehandelt. Der habe mir einen Berliner Bären aufgebunden. (vp)