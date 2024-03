Unbeschwerter Eiergenuss

Gelb, orange, lila, blau, türkis - in allen Farben des Regenbogens leuchten sie, die gefärbten Eier, die vor allem in den Wochen vor Ostern wieder in den Supermärkten liegen. Sie versprechen schnelles Ostergefühl ganz ohne Aufwand: Die Eier sind hartgekocht und gefärbt und verleihen jedem Frühstückstisch sofort ein österliches Flair. Doch der schnelle Genuss hat seine Schattenseiten. Denn im Vergleich zum Kauf von rohen Eiern bekommen Verbraucher hier beim Kauf weniger Informationen zum Beispiel über die Herkunft der Eier - und gehen beim Verzehr mehr Risiken ein.

Die EU schreibt bereits seit dem Jahr 2004 vor, dass rohe Eier mit einem Stempel auf der Schale gekennzeichnet sein müssen. Dieser Stempel sieht auf den ersten Blick nach einer kryptischen Geheimnummer aus - doch er verrät, woher das Ei kommt. Die erste Ziffer steht dabei für die Haltungsform: Die 0 steht für Biohaltung, die 1 heißt Freiland-, die 2 Boden- und die 3 Käfighaltung. Die auf die Zahl folgenden Buchstaben bezeichnen das Herkunftsland, DE steht beispielsweise für Deutschland, AT für Österreich. Darauf folgen weitere Ziffern, sie stehen für den Legebetrieb und die genaue Stallnummer.

In ein Osterkörbchen gehören selbst gefärbte Hühnereier. (Foto: Mascha Brichta/dpa )

Gekochte Eier häufig aus Käfighaltung

Das Problem: Stehen die Eier bereits gekocht im Supermarktregal, besteht diese Kennzeichnungspflicht nicht. Diese Eier werden also aus Kostengründen überwiegend aus Käfighaltung kommen. Die Verbraucher bevorzugen aber laut dem Marktforschungsinstitut GfK vorwiegend Eier aus Bodenhaltung, also eine Klasse tierfreundlicher. So weist etwa der Deutsche Tierschutzbund darauf hin, dass Eier aus Käfighaltung als Rohware zwar aus Supermärkten weitgehend verschwunden seien - aber versteckt etwa in Fertiggerichten und Kuchen oder eben gekocht und gefärbt verkauft werden.

Auch über die verwendete Farbe erfahren die Kunden nur dann etwas, wenn die gefärbten Eier verpackt sind - hier müssen die Lebensmittelfarbstoffe in der Zutatenliste aufgeführt sein. Bei losen gefärbten Eiern reicht der Hinweis „mit Farbstoff“ aus. Der Verbraucherzentrale Hessen zufolge sind zwar die meisten Eierfarben unbedenklich. Doch es gebe auch umstrittene Substanzen. Dazu zählten etwa Chinolingelb (E104) oder die Azofarbstoffe Tartrazin (E102), Gelborange S (E110), Azorubin (E122) und Cochenillerot A (E124 A).

Azofarbstoffe stünden im Verdacht, die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern zu beeinträchtigen. An Hand der Zutatenliste, die entweder die Farbbezeichnung oder die E-Nummer aufführt, lassen sie sich erkennen und gegebenenfalls vermeiden.

Genau hinschauen bei verpackter Ware

Verpackte gefärbte Eier haben im Vergleich zu losen gefärbten außerdem den Vorteil, dass auf der Verpackung ein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben sein muss. Doch auch bei verpackter Ware gilt es, genau hinzuschauen. Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) untersucht regelmäßig gefärbte Eier und stößt dabei immer wieder auf solche mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum.

Legehennen in großen Käfigen: Sie dürften viele der beliebten Ostereier legen. (Foto: Roland Weihrauch/dpa )

Wer gerne bereits gefärbte Eier aus tierfreundlicher Haltung kaufen möchte, kann das etwa im Bioladen tun. Hier ist die Haltungsform klar und als Farbe dürfen nur natürliche Farbstoffe oder färbende Naturmaterialien verwendet werden. Tier- und Verbraucherschützer raten grundsätzlich dazu, Eier roh zu kaufen und selbst zu färben.

Und ganz wichtig: Merken, ob man die Eier abgeschreckt hat. Hartgekochte und nicht abgeschreckte Eier halten sich etwa vier Wochen. Bei abgeschreckten Eiern sind es nur zwei Wochen, weil sich durch den Temperaturschock eine Luftschicht unter der Schale bildet und so leichter Mikroorganismen ins Ei gelangen.