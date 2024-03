Gesundheit

Umstrittenes Cannabis-Gesetz ist unterschrieben

Berlin / Lesedauer: 1 min

Da der Bundespräsident im Urlaub ist, hat Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig das Cannabis-Gesetz unterzeichnet. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa )

Macht der Bundespräsident das, was die Union in Bundestag und Bundesrat nicht schaffte: das Cannabis-Gesetz aufhalten? Mancher in der Unionsfraktion hoffte darauf - und wurde jetzt enttäuscht.