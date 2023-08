Über die Langzeitleihe

ie Nachrichten über Bücher, die erst nach Jahrzehnten wieder ihren Weg zurück in den Schoß von Leihbüchereien finden, sind echte Klassiker aus der Sparte kurioser Nachrichten. Neulich ist es in Vancouver wieder passiert: Ein 85 Jahre lang vermisstes Buch tauchte plötzlich wieder auf. Wobei sich in diesem Fall diverse Fragen aufwerfen, etwa: Kann es vielleicht sein, dass die Bibliothek den alten Schinken womöglich selbst vorübergehend verschlampt hatte — und seine Rückkehr nun als bibliophile Sensation feiert, um endlich ein bisschen Aufmerksamkeit zu erheischen?

Jeder Mensch, der schon mal ein Buch verliehen hat, wird das Phänomen kennen: Auch wenn man seinen eigenen Namen feinsäuberlich auf den Buchdeckel schreibt, um die Besitzverhältnisse schon beim ersten Blick klar zu machen, kommen privat verliehenen Bücher oft nicht zurück. Und manchmal übersteigt die Leihfrist die Dauer einer Freundschaft, sodass irgendwann auch die Nachfrage nicht mehr möglich ist. Wahrscheinlich wäre jetzt der naheliegende aber gänzlich unromantische Schluss, grundsätzlich keine Bücher zu verleihen. Wesentlich zwischenmenschlicher klingt indes der Vorschlag, Beziehungen zwischen Leihenden und Verleihenden nie abreißen zu lassen, immer wieder ein Gespräch über Literatur zu führen und von Zeit zu Zeit die Frage zu stellen: „Hast Du eigentlich noch ein Buch von mir?“ (nyf)