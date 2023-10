Tod eines Obdachlosen: 14-Jähriger räumt Beteiligung ein

Nach dem Tod eines Obdachlosen in Horn-Bad Meinberg hat auch der dritte Jugendliche Gewalt gegen den 47-Jährigen eingestanden.

„Er hat gegenüber dem Untersuchungsrichter seine Beteiligung eingeräumt“, sagte Staatsanwalt Alexander Görlitz der Deutschen Presse-Agentur. Zwei ebenfalls Tatverdächtige 15-Jährige hatten bereits bei der Vernehmung bei der Polizei ihre Beteiligung eingeräumt. Diese Aussagen haben sie laut Görlitz vor dem Haftrichter wiederholt.

Zum Motiv haben sich die drei Jugendlichen laut Staatsanwaltschaft bislang nicht geäußert. Die Ermittler gehen von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tatverdächtigen aus.

Jugendliche filmten die Tat

Der mutmaßlich von drei Jugendlichen im Kreis Lippe getötete Obdachlose ist laut Obduktionsergebnis durch Messerstiche ums Leben gekommen. Ihre Tat hatten die Jugendlichen gefilmt und die Aufnahmen weitergegeben. Dadurch war die Polizei ihnen auf die Spur gekommen. Sie sitzen seit Freitag in Untersuchungshaft.

Ein Passant hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg am Rande des Teutoburger Waldes bei Detmold entdeckt.