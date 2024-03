Tiramisu. Das beliebte italienische Dessert, bestehend aus mehreren Schichten von Löffelbiskuits und einer Creme aus Mascarpone, Eigelb und Zucker. In den meisten Fällen sind zudem Espresso, Alkohol und rohe Eier enthalten.

Wir zeigen eine Rezept-Alternative für Tiramisu ohne Ei und Alkohol und geben ein paar Tipps.

Wieso ist Ei in Tiramisu?

Gerade die Eier geben dem Tiramisu seinen ganz besonderen Geschmack. Warum ist es dennoch ein Versuch wert, ein Tiramisu einmal ohne Ei zu machen? Hierfür gibt es mehrere Gründe. Denn nicht nur für Menschen, die sich vegan ernähren möchten, bringen die rohen Eier ein paar Herausforderungen und Risiken mit sich.

Wie alt dürfen die Eier beim Tiramisu sein?

Wichtig ist bei einer Zubereitung eines Tiramisus mit Eiern, dass diese nicht älter als 14 Tage sind. Ebenso sollte die Süßspeise hinterher nicht länger als einen Tag aufbewahrt werden. Ansonsten kann das leckere Dessert schnell zu Magenverstimmungen führen.

Sind Salmonellen im Eiweiß oder Eigelb?

Ein weiteres Problem in Bezug auf die frischen Eier: Einige Köche haben Angst, dass sich in den rohen Eiern Salmonellen befinden, die sich dann negativ auf die Mägen ihrer Gäste auswirken könnten.

Rezept: Tiramisu ohne Ei einfach selber machen

Wer nun Lust verspürt, selbst ein Tiramisu zu machen und das einmal ohne Ei zu versuchen, der wird feststellen: Mit wenig Zeitaufwand gelangt man hier zu einem leckeren Dessert.

Einfaches Tiramisu-Grundrezept: Diese 5 Zutaten brauchen Sie

Mit folgenden Zutaten: Tiramisu ohne Ei

(5 Portionen) - 100 ml starker Kaffee - 250 g Mascarpone - 50 g Puderzucker - 100 g Löffelbiskuits - 1 EL Kakaopulver

Was kann man statt Amaretto in Tiramisu verwenden?

Als Zusatz zum Rezept empfiehlt sich, 2-3 EL Amaretto sowie 1-2 EL Sahne hinzuzugeben. Auch eine geriebene Zitronenschale kann den Geschmack des Tiramisus verfeinern.

Gerade bei der Frage, welchen Alkohol man am besten in das Tiramisu geben sollte, gibt es verschiedene Meinungen. Während einige am liebsten Amaretto über die Löffelbiskuits träufeln, setzen andere auch auf Weinbrand, Rum oder den sizilianischen Marsala. Hier kann frei ausgewählt werden, denn: Entscheidend ist es am Ende nicht - das Tiramisu schmeckt sowohl mit als auch ohne Alkohol.

Für die Zubereitung des Tiramisus ohne Ei benötigt man außerdem eine Auflaufform (24x18cm) sowie ggf. ein Päckchen Sahnesteif.

Zubereitung: So einfach und schnell machen Sie Tiramisu ohne Ei

Für das leckere Tiramisu ohne Ei brühen Sie zunächst die Tasse mit starkem Kaffee auf und lassen diese dann vollständig auskühlen.

Wenn der Kaffee ausgekühlt ist, geht es weiter im Rezept: Die Mascarpone mit Puderzucker sowie je nach Wahl mit Amaretto und der geriebenen Zitronenschale verrühren.

Dann die Sahne mit dem Sahnesteif steif schlagen. Im Anschluss, je nach Härte der Creme, 1-2 EL Sahne mit dem Teigschaber oder Schneebesen unter die Mascarpone heben.

Nun die Hälfte des Löffelbiskuits auf dem Boden der Auflaufform verteilen, um die erste Schicht zu erhalten. Mit einem Esslöffel dann die Hälfte des Kaffees darüber träufeln.

Als Nächstes die Hälfte der Mascarpone auf dem Biskuit verteilen und glatt streichen.

Anschließend eine zweite Schicht Biskuit auf der Creme verteilen. Diese mit dem Rest des Kaffees beträufeln. Die verbliebene Creme auf der zweiten Biskuitschicht verstreichen. Und schon ist das Tiramisu ohne Ei quasi fertig.

Vor dem Servieren sollte das Tiramisu etwa vier Stunden kaltgestellt werden, alternativ auch über Nacht

Wie lange ist Tiramisu im Gefrierschrank haltbar?

Es ist möglich, das Tiramisu einzufrieren. Auf diese Weise verlängert sich die Haltbarkeit über Monate. Problemlos hält das Tiramisu im Gefrierschrank über die Dauer von etwa drei Monaten.

Doch aufgepasst: Zu viel Zeit unter Eis kann auch zu einem Gefrierband und folglich einer Qualitätsminderung des Tiramisus führen.

Am besten wird sein: Einfach schnell essen - Guten Appetit!