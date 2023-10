Tim Mälzer: „Ein Kochbuch sollte inspirieren“

TV-Koch Tim Mälzer (52) hat sich für sein neues Kochbuch mit dem Hamburger Musiker und Autor Thees Uhlmann (49) zusammengetan. „Ich bin seit vielen Jahren mit Thees Uhlmann befreundet und ich liebe es, wie er die Welt sieht“, sagte Mälzer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

„Ich finde, er hat genau den Grad Humor, den ich selber nie formulieren könnte.“ In dem neuen Buch „Vierundzwanzigsieben kochen“, das am Mittwoch im Mosaik Verlag (München) erscheint, stehen neben Rezepten mit zahlreichen Fotos auch Geschichten rund ums Essen von Uhlmann. Dabei sinniert der Sänger unter anderem über sein „Lieblingsessen“, „Den Italiener um die Ecke“ oder den „Sonntagsbraten“.

„Genau so sollte ein Kochbuch sein: Es ist keine Koch-Bibel und auch kein Lehrbuch. Es ist ein Buch, das inspirieren sollte“, sagte Mälzer. Die einfach gehaltenen Rezepte für die ganze Familie wie Blumenkohl-Käse-Auflauf, Kabeljau mit Fenchelsalat oder Fischfrikadellen-Brötchen könnte jeder nachkochen. „Kochen ist so einfach und schafft unfassbar schöne Momente“, ist der Gastronom, der regelmäßig im Fernsehen zu sehen ist, überzeugt. Er hat sogar einen Tipp, wie man Kinder fürs Kochen begeistern kann: „Einmal in der Woche einen Kids-Day machen und die Kinder entscheiden lassen.“