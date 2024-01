Thronwechsel in Dänemark: Kronprinz Frederik ist König

Der bisherige Kronprinz Frederik ist nach der Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe II. zum neuen König von Dänemark ausgerufen worden. „Lang lebe der König“, rief Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei der Proklamation des Thronwechsels auf dem Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen.

Im Anschluss brach lauter Jubel unter den Abertausenden Menschen vor dem Schloss aus. „Hurra! Hurra! Hurra!“, schallte es über den Schlossplatz und durch die angrenzenden Straßen. Frederik wirkte extrem ergriffen, hatte Tränen in den Augen. Schließlich winkte er mit seiner Frau, der neuen Königin Mary, vom Balkon. Auch die vier gemeinsamen Kinder kamen auf den Balkon.

Kurz zuvor hatte die 83-jährige Margrethe auf einem Treffen mit der Regierung wie angekündigt ihre Abdankungserklärung unterzeichnet. Damit wurde der Thronwechsel formal vollzogen. Frederik (55) ist im Augenblick der Unterschrift zum neuen König geworden, seine Frau Mary (51) von der Kronprinzessin zur Königin. Der älteste Sohn des Paares, Prinz Christian (18), ist jetzt Kronprinz. Margrethe wird ihren Königinnentitel behalten. Sie kann künftig auch als Vertreterin ihres Sohnes einspringen, wenn dieser auf Auslandsreise oder anderweitig verhindert ist.

Frederik X.: Möchte vereinender König von morgen sein

Dänemarks neuer König Frederik X. hat unter großem Jubel Tausender Menschen seine erste Rede als Monarch gehalten. Seine Mutter Königin Margrethe II. werde für immer als eine außergewöhnliche Regentin in Erinnerung bleiben, sagte der 55 Jahre alte bisherige Kronprinz auf dem Balkon von Schloss Christiansborg, ehe er die Aufgabe beschrieb, die er nun von ihr geerbt hat. „Meine Hoffnung ist es, ein vereinender König von morgen zu sein“, sagte er. Die Verantwortung übernehme er mit „Respekt, Stolz und großer Freude“.

Immer wieder brach Jubel unter den Menschen vor dem Balkon auf, besonders, als Frederiks Frau, Königin Mary, und die vier Kinder des Paares neben den neuen Monarchen traten. Frederik beendete seine Ansprache mit seinem Wahlspruch: „Verbunden, verpflichtet, für das Königreich Dänemark.“

Margrethes Entscheidung kam überraschend

Margrethe hatte zuvor immer wieder betont, ihr Amt bis zum Tod erfüllen zu wollen. Den Rücktritt hatte sie in ihrer Neujahrsansprache mit einer größeren Rückenoperation begründet, die sie im vergangenen Februar über sich ergehen lassen musste.

Die Operation habe sie zum Nachdenken gebracht, ob es nicht an der Zeit sei, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben, sagte sie in der Ansprache, die am Silvesterabend traditionell aufmerksam vom dänischen Volk verfolgt wird. Es folgten drei historische Sätze: „Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist“, sagte sie. „Am 14. Januar 2024 - 52 Jahre nachdem ich meinen geliebten Vater beerbte - werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten. Ich werde den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik übergeben.“

Der Schritt ist in Dänemark äußerst ungewöhnlich: Anders als beispielsweise in den Niederlanden ist es in den skandinavischen Königshäusern generell nicht üblich, vor dem Tod abzudanken. Nach Angaben des Königshauses in Kopenhagen hatte das letzte Mal im Jahr 1146 ein dänischer Regent auf diese Weise freiwillig auf den Thron verzichtet. Margrethe selbst hatte immer wieder betont, ihr Amt bis zum Tod erfüllen zu wollen - bis sie an Silvester letztlich zur großen Überraschung der Däninnen und Dänen ihre Abdankung ankündigte.

Margrethe war dienstälteste Monarchin der Welt

In Kopenhagen steht damit ein historischer Tag bevor, auch wenn es keine pompöse Krönung wie etwa beim Amtsantritt des britischen Königs Charles III. geben wird. Der angehende König und die abdankende Königin werden stattdessen am frühen Sonntagnachmittag unmittelbar nacheinander per Auto beziehungsweise Kutsche von Schloss Amalienborg nach Schloss Christiansborg fahren, wo Margrethe auf einem um 14.00 Uhr beginnenden Treffen mit der Regierung eine Erklärung zu ihrer Abdankung unterzeichnen wird - in diesem Augenblick wird der Thronwechsel formal vollzogen und Frederik zum neuen König.

Um 15.00 Uhr wird der neue Monarch dann auf den Balkon von Schloss Christiansborg treten, wo Ministerpräsidentin Mette Frederiksen den Thronwechsel offiziell proklamieren wird. Daraufhin hält Frederik eine Rede ans Volk und beendet diese mit seinem Wahlspruch. Um 15.30 Uhr fährt das neue Königspaar Frederik und Mary dann per Kutsche zurück zum Schloss Amalienborg - voraussichtlich begleitet von Abertausenden jubelnden Däninnen und Dänen am Straßenrand.

Mit dem Thronwechsel geht in Dänemark eine lange Ära zu Ende. Auf den Tag genau 52 Jahre saß Margrethe auf dem Thron, seit dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. im September 2022 galt sie als dienstälteste Monarchin der Erde. Viele Däninnen und Dänen würden keine andere Regentin als sie kennen, würdigte Regierungschefin Frederiksen sie. „Königin Margrethe ist der Inbegriff von Dänemark und hat in all den Jahren Worte und Gefühle dafür gefunden, wer wir als Volk und als Nation sind“, erklärte sie nach Margrethes Überraschungsankündigung am Silvesterabend.