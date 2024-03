Lange könnte man darüber philosophieren, dass es eventuell deshalb so viele teure Küchen-Utensilien gibt, weil es so schwer ist, ein anständiges Messer scharf zu halten. Denn ein wirklich gut eingeschliffenes und damit schneidiges Messer macht viele andere Gerätschaften überflüssig. Zum Beispiel irgendwelche Zerkleinerer wie die Moulinette. Denn eine geübte Hand würfelt locker eine Zwiebel in der Zeit, die es braucht, so ein Gerät startklar zu machen. Vorausgesetzt, das Messer ist wirklich scharf.

Und das ist der Knackpunkt: In der Messerschublade finden sich mehrheitlich stumpfe Klingen, die in puncto Schnittfestigkeit ähnlich überzeugend sind wie die Kante eines Suppenlöffels. Entsprechend deprimierend sieht das zerteilte Schnittgut aus. Besonders Zwiebeln, die mit stumpfem Messer mehr gequetscht als geschnitten werden, sind ein Problem: Der ganze Saft tritt aus, sie werden bitter und lassen sich schlecht anbraten. Auch Schnittlauch oxidiert in wenigen Minuten aus dem gleichen Grund.

Für Laien ist das Messerschleifen oft schwierig

Meistens liegen neben den stumpfen Messern noch ein Wetzstahl oder Schärfgeräte, die niemand nutzt, weil sie sich weitgehend als nutzlos erwiesen haben. Was Messer wirklich scharf macht, sind Schleifsteine mit feiner Körnung. Allerdings funktioniert das nur dann, wenn sie im richtigen Winkel über den Stein gezogen werden. Und das auch noch nass, was meistens eine Sauerei gibt. Die Alternative ist ein professioneller Messerschleifer, der Schleifmaschinen einsetzt und sich seine Dienste auch entsprechend bezahlen lässt - nicht selten übersteigt dann das Schärfen den Kaufpreis der Messer.

Der Rollschleifer ist idotensicher

Die Firma Horl - ein Vater-Sohn-Tüftlergespann aus dem Schwarzwald - hat den sogenannten Rollschleifer entwickelt, der ähnlich wirkungsvoll sein soll wie ein feinkörniger Schleifstein, ohne Wasser funktioniert und auch noch aufgrund seiner idiotensicheren Konstruktion Bedienfehler ausschließt.

Und tatsächlich funktioniert es: Messer - egal ob groß oder klein - werden magnetisch an die Schleiflehre angelegt. Der Rollschleifer wird dann automatisch im richtigen Winkel, wahlweise 20 oder 15 Grad, an der Klinge entlang gerollt. Auf der einen Seite des Rollschleifers befindet sich eine Diamant-Schleifscheibe, auf der anderen Seite eine Keramikscheibe für den Feinschliff.

Fast alle Klingen lassen sich schärfen

Einzig Messer mit Zacken lassen sich mit dem Horl nicht schärfen. Alles andere mit Klinge schon. Allerdings braucht es bei sehr stumpfen Messern, die womöglich auch noch kleinere Scharten haben, doch einige Zeit, bis sie richtig eingeschliffen sind. Ein altes Küchenmesser in unserem Test wurde erst nach rund 15 Minuten pro Seite richtig scharf. Die Intensität des Abriebs lässt sich gut an der Menge der Schleifspäne erkennen, die abgetragen werden. Ein gut eingeschliffenes Messer benötigt dann nur noch wenige Züge, um wieder scharf zu werden.

Scharf ist allerdings auch der Preis: Den Horl 2 aus unserem Test gibt es nicht unter 159 Euro, eine abgespeckte Version für 119 Euro. Allerdings macht der Rollschleifer auch nachhaltig Schluss mit stumpfen Messern.