T–Rex–Kostümrennen mit über 200 Läufern

Mehr als 200 Menschen in aufblasbaren Dinosaurier–Kostümen sind bei einem Wettbewerb im US–Bundesstaat Washington um die Wette gerannt. Bei dem nach Veranstalter–Angaben größten T–Rex–Rennen der Welt trafen sich von Freitag bis Sonntag (Ortszeit) Teilnehmer aus dem ganzen Land in orangefarbenen T–Rex–Kostümen auf der Pferderennbahn Emerald Downs in Auburn.

Am Ende eines knappen Final–Laufs bei der T–Rex World Championship Races durfte Ocean Kim die Siegertrophäe entgegennehmen. Doch es war ein knapper Sieg: Da Kim mit zwei anderen Teilnehmern fast zeitgleich über die Ziellinie gerannt war, brachte erst eine Analyse auf einem großen Bildschirm Gewissheit.