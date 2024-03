Verkehr

Sylt ab Dienstag drei Tage nicht mit dem Autozug erreichbar

Westerland / Lesedauer: 1 min

Der Sylt-Shuttle in der Nähe von Klanxbüll auf den Weg zur Nordseeinsel. (Foto: Axel Heimken/dpa )

Wer in der kommenden Woche mit der Bahn nach Sylt will, muss mehr Zeit einplanen. Die Autozüge fahren an drei Tagen gar nicht.