Supermarkt-Kassierer packen aus: Dieser Kunden-Spruch nervt am meisten!

Supermarktkunden können mitunter ganz schön anstrengend sein. Das mag an fehlender Höflichkeit liegen, die mit einem Übermaß an Arroganz kompensiert werden soll. Oder es sind Sprüche, die Mann und Frau selbst zwar überaus originell und lustig finden, über die man hinter der Kasse aber nur den Kopf schütteln und in Gedanken mit den Augen rollen kann.

Das zeigen kuriose Erfahrungsberichte von Supermarktkassierinnen und -kassierern, die auf der Social-Plattform Reddit gepostet wurden.

Ein Nutzer berichtet dort etwa von einem Kunden, der ihn mit dem Hinweis angeschnauzt habe: „Ich habe keine Zeit für Warteschlangen, ich bin wichtig!“

Schlichtweg respektloses Verhalten

Ein User beklagt die fehlende Höflichkeit. Es nerve einfach, "wenn man Kunden begrüßt und die einen nicht zurück begrüßen". Das sei schlichtweg "respektlos". Zudem ärgere ihn jeder Kunde, "der mit Karte zahlen möchte, aber das nicht einmal sagen kann".

Ein anderer berichtet von dieser Situation: "Betrag ist 9,99€ und Omi hat den 10€-Schein schon in der Hand. 'Warten sie mal junger Mann, ich hab da noch Kleingeld...'".

Am meisten wird bei Reddit der Kalauer-Humor einiger Kunden thematisiert. "Hier schon mal ne Anzahlung, der Rest kommt später", sei so ein Spruch. Ebenso die Reaktion auf die Frage nach Bonus-Karten: "Punkte? Ne! Punkte sammle ich nur in Flensburg."

Ich wollte doch nicht den ganzen Laden kaufen. Kundenspruch

Oftmals müsse man sich zum Mitlachen oder zumindest zu einem höflichen Lächeln zwingen, da man die Sprüche nicht zum ersten Mal hört. Etwa die Antwort auf die Frage, ob man einen Beleg haben wolle: "Nein danke, ich bekomme das Geld eh nicht wieder." Oder nur: "Schenk ich Ihnen."

Zum Schmunzeln? Ja, aber nicht mehr beim x-ten Mal

Manche Sprüche scheinen aber in der Tat kreativ. So etwa die Reaktion eines Kunden auf den Hinweis "Sie können schon mal an Kasse 2 auflegen" - "Was zum Tanzen oder eher was Ruhiges?".

Eine Person im Reddit-Chat schildert die Situation, als sie dem Kunden fürs Zahlen den Karten-Scan hinhielt, mit den Worten "Sie dürfen.". Daraufhin die Antwort: "Leider nein, ich muss."

Was in der Tat nicht unlustig klingt, hat für die Angestellte aber oftmals einen Bart. So erklärt ein User an die Adresse der Kunden-Clowns: "Egal wie sehr du denkst, dass du originell bist, wir kennen den Spruch schon!"

Eine Nutzerin führt eine persönliche No-Go-Spruchliste auf:

"Normalerweise gebe ich mein Autogramm nicht umsonst raus."

"Oh mit dem Kassenbon kann ich ja meine Wand tapezieren.

"Ich wollte doch nicht den ganzen Laden kaufen."

"Mal gucken, ob da noch Geld drauf ist."

Ein immer wiederkehrender Spruch käme auch beim Prüfen von Geldscheinen: "Hab ich heute Morgen selbst gedruckt." Es käme auch vor, dass ein Artikel beim Scannen an der Kasse nicht sofort erkannt wird. "Dann kostet er ja wohl nix", sei dann der Standard-Kalauer, der mitunter an der Kasse für die größte Verärgerung sorgt.

Über dieses Kundenverhalten freut man sich an der Kasse

In einer ähnlichen Liga spiele auch "Den Rest können Sie behalten, aber geben Sie nicht alles auf ein Mal aus", meint ein Reddit-User.

Neben den Sprüchen bringt laut der Reddit-User auch das Verhalten mancher Kunden die Angestellten zur Weißglut. Dazu gehören beispielsweise Flaschen und Dosen, die nicht längs, sondern quer aufs Band gelegt werden und dabei hin- und herrollen.

Grundsätzlich, da ist man sich in der Reddit-Diskussion einig, bedarf es gar nicht so viel, um bei den Menschen an Supermarktkassen als Kunde einen guten Eindruck zu hinterlassen.

So bringt es ein User auf den Punkt, der schreibt: „Echter Augenkontakt, ein Lächeln und ein netter Spruch wie ‚Schönes Wochenende‛ oder ‚Schöner Feierabend‛ sind schon mehr als ausreichend."