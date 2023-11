Die Ravensburg Towerstars haben es am kommenden Wochenende mit Gegnern zu tun, die aufgrund der Tabellensituation ordentlich unter Druck stehen.

Am Freitag geht die Reise für die Towerstars zu den Dresdner Eislöwen. Am Sonntag sind nach zweijähriger Pause wieder einmal die Bietigheim Steelers zu Gast. Bei den Towerstars hat sich die Stimmung nach den Siegen bei Tabellenführer Kassel sowie gegen Landshut und Freiburg deutlich aufgehellt.

Ein Grund zum Zurücklehnen ist das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison freilich nicht. Das findet auch Towerstars-Trainer Gergely Majoross. „Wir dürfen nicht zu bequem werden und müssen von Spiel zu Spiel hart weiterarbeiten“, sagt er. Vor allem bei der Chancenverwertung und der Vermeidung unnötiger Strafzeiten sieht der Coach noch Luft nach oben.

Immerhin grüßt Ravensburg inzwischen vom dritten Tabellenplatz. Auswärtsgegner Dresden, einer der vier aufstiegsberechtigten Clubs und damit auch vermeintlicher Titelfavorit, kam bisher nicht in Fahrt und rangiert nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Schlusslicht Bietigheim. Die Elbstädter haben sich vorletzte Woche daher auch von Trainer Corey Neilson getrennt.

Einen noch früheren Wechsel bei der Verantwortung an der Bande vollzogen die Bietigheim Steelers. Inzwischen hat der Sportdirektor und Ex-Towerstars Trainer Dany Naud das Sagen. Mit ihm gab es einen deutlichen Aufschwung. Nach sechs Siegen in Folge unterlagen die Ellentaler am Sonntag allerdings dem EV Landshut.

Dass die Steelers nach ihrem zweijährigen Abenteuer in der DEL wieder zu Gast in der CHG-Arena sind, sorgt für Vorfreude bei den Fans in Oberschwaben.

