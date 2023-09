Arbeitskampf

Streik: Clooney unterstützt Drehbuchautoren und Schauspieler

Köln / Lesedauer: 1 min

«Wir sind alle für einen anständigen und fairen Lohn», sagt US-Schauspieler George Clooney bei einer Veranstaltung in Köln. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa )

George Clooney spendet großzügig, um die Streikenden in Hollywood zu unterstützen. Er selbst habe jahrelang in einer Abstellkammer geschlafen, erzählt der Star bei einem Event in Köln.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 00:57 Von: Deutsche Presse-Agentur