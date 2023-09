Er gehört laut „Guide Michelin 2023“ zu den zehn besten Köchen Deutschlands: Drei-Sterne-Koch Torsten Michel steht in der „Schwarzwaldstube“ des Hotels „Traube Tonbach“ in Baiersbronn für Haute Cuisine vom Feinsten. Erstaunlich: Obwohl Michel im Feinschmecker-Olymp kocht, speist er daheim völlig bodenständig. Er kauft sogar bei Discountern ein, wenn es schnell gehen muss. Warum Nutella nicht in seinem Einkaufswagen landet, lesen Sie hier.

Herr Michel, was essen Sie am liebsten?

Ich liebe die Fleischküchle meiner Oma! Mit Pfeffer und Salz, ohne viel Gedöns. Gerne mit Kartoffeln vom Bauern und Pilzen aus dem Wald.

Auf der aktuellen Speisekarte findet man ein „Mosaik von Wachtelbrust und Kalbsbries in Madeiragelée und knusprigem Petersiliensalat in Trüffelvinaigrette“. Und Sie lieben Fleischküchle?

(lacht) Ja. Zu Hause wird bodenständig, frisch und regional gekocht. Spätzle gehen immer. Selbstgemacht, 250 Gramm Mehl, fünf Eier, etwas Salz, dazu eine aromatische Sauce ‐ herrlich! Alle vier Wochen mal einen Zwiebelrostbraten. Gebratener Brokkoli mit frischen Sonnenblumenkernen ist schnell gemacht und gesund. Auf gesunde Ernährung achten wir auch bei unserem Sohn. Wie fast alle Kinder liebt er Chicken McNuggets von McDonald’s. Die sind leider nicht besonders gesund. Deshalb servieren wir ihm zu Hause gebratene Blumenkohl-Röschen. Die sehen aus wie Chicken McNuggets und schmecken ihm genauso.

Gönnen Sie sich daheim nichts Besonderes?

Manchmal. Eine Kartoffel mit Kaviar obenauf. Oder ein frisch geräuchertes Forellenfilet vom heißen Stein mit Meerrettichschaum und frisch gebackenem Brot. Aber Heilig Abend gibt’s Saitenwürste mit Kartoffelsalat.

Können Sie unseren Leserinnen und Lesern einen Tipp geben, wie man einfache Gerichte mit schnellen Handgriffen veredelt?

Selbstgemachte Spätzle sollten am Tag vorher zubereitet werden, dann sind sie fester. Aus einem Möhrengemüse können Sie mit einem Hauch Ingwer und etwas Zitronenrieb eine Delikatesse machen. Fisch sollte von Antioxidantien begleitet werden, beispielsweise gehackten Nüssen, Cranberry, Sprossen, Brokkoli oder rote Beete. Aber das wichtigste sind Frische, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit der Produkte. Wir haben das große Glück, dass wir bei unserem Metzger im Ort mit gutem Gewissen einkaufen können. Das Fleisch stammt von Tieren aus der Region.

Kaufen Sie privat auch bei Discounter wie Aldi, Lidl oder Netto ein?

Normalerweise nicht. Aber wenn ich noch schnell Obst und Gemüse brauche, kommt es vor. Viele Produkte der Discounter sind sehr frisch. Mir gefällt es auch, dass einige Discounter inzwischen Wert auf eine artgerechte Tierhaltung legen. Das kostet den Verbraucher zwar mehr, aber dieses Geld ist es wert.

Was kaufen Sie gar nicht?

Garnelen aus Vietnam. Produkte aus Aquakulturen sollten nicht um die halbe Welt geflogen werden. Ich kaufe seit einiger Zeit auch keine Nutella.

Mögen Sie keine Nutella?

Ich liebe Haselnuss-Aufstriche. Aber Nutella verwendet Palmöl, damit die Creme zart und stabil bleibt. Das kann man aus Sicht des Herstellers sogar verstehen. Die vielen Ölpalmplantagen sind aber schädlich für den Regenwald. Sie bereiten ökologische Probleme in den Erzeugerländern. Wenn Nutella die Rezeptur verändert, kaufe ich sie wieder. Aktuell beziehe meine Haselnusscreme von einem ehemaligen Koch aus Südtirol. Sie stammt aus nachhaltiger Herstellung.

Sprechen wir über die Küche in der Schwarzwaldstube. Spüren Sie einen Rückgang von Reservierungen, weil die Menschen aufgrund der Wirtschaftskrise weniger Geld ausgeben?

Nein. Wir sind sehr gut gebucht. Das liegt vor allem an den vielen Stammgästen, die gerne zu uns kommen.

Wie oft wechseln Sie die Speisekarte?

Alle acht Wochen. Ich habe kreative Mitarbeiter, die sehr gute Vorschläge einbringen. Die Entscheidung über ein neues Gericht treffe ich dann. Wir wechseln aber nie das gesamte Programm. Im Herbst stehen Kompositionen mit Dammwild, Wildhase, Schalentieren, Jakobsmuscheln oder Zwetschgen auf der Menükarte. Im November kommen die Trüffel. Im Frühjahr freut man sich wieder auf die ersten Erdbeeren, frischen Spargel und frische Artischoken. Ich freue mich über jede Jahreszeit. Ich darf mich ausprobieren, ich kann mit Wildhasen oder Wolfsbarsch arbeiten, mit exotischen Produkten. Die Gäste vertrauen mir. Wenn ich an die Tische gehe und sich die Gäste nach einem neuen Menü bei mir bedanken, ist das ein wunderbares Gefühl.

Was wird häufiger bestellt: Fleisch oder Fisch?

Man darf das Gemüse nicht vergessen. Fisch, Fleisch und Gemüse halten sich die Waage. Wir bestellen jeweils rund eine Tonne pro Jahr.

Die „Schwarzwaldstube“ wird regelmäßig von Testessern bewertet. Können Sie nach all den Jahren einen wichtigen Testesser von einem normalen Gast unterscheiden?

Nein. Die Testesser, wie Sie sagen, reservieren ihre Tische unter falschen Namen. Wir kennen natürlich den Michelin-Verantwortlichen für Deutschland, aber die meisten anderen nicht. Das ist auch egal. Bei uns geht es jeden Tag darum, dass alle elf Tische auf allerhöchstem Niveau bekocht werden. Einmal gut kochen kann jeder. Jeden Tag gut kochen ist die Kunst. Der Wolfsbarsch im Salzteig muss genau 18 Minuten im Ofen garen. Parallel brät ein Rinderfilet zehn Minuten, bevor es acht Minuten ruht. Da muss jeder Handgriff sitzen. Ich habe zehn Mitarbeiter in der Küche und drei in der Pâtisserie. Wir würden beim Kochen nichts anders machen, wenn wir wüssten, dass ein Testesser in der Stube sitzt.