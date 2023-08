Wetter

Starkregen: Gestrichene Flüge und vollgelaufene Keller

Frankfurt/Main / Lesedauer: 2 min

Ein junger Mann ruht sich auf seinem Koffer im Flughafen Frankfurt Main aus. (Foto: Andreas Arnold/dpa )

Die Auswirkungen des Starkregens in Teilen Deutschlands haben Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. Am Flughafen in Frankfurt konnten dutzende Flugzeuge nicht abheben.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 05:44 Von: Deutsche Presse-Agentur