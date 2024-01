Starkes Erdbeben in Japan - Warnung vor Tsunami

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hat die japanische Hauptinsel Honshu erschüttert. Die nationale meteorologische Behörde gab am Montag eine Warnung vor einem drei Meter hohen Tsunami entlang der Küste am Japan-Meer aus. Eine Sprecherin des japanischen Fernsehsenders NHK forderte die Bewohner ununterbrochen und mit eindringlicher Stimme auf, sich auf Anhöhen in Sicherheit zu bringen. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Auch im Raum der Millionen-Hauptstadt Tokio gerieten Gebäude ins Schwanken. Das Beben ereignete sich auf der Noto-Halbinsel in der Präfektur Ishikawa. Japan ist eines der stärksten von Beben gefährdeten Länder der Welt.