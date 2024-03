Meistens ist das, was jenseits des grünen Rasens passiert, interessanter als das, was auf dem grünen Rasen passiert. Denn 22 Leuten 90 Minuten lang bei ihren Leibesertüchtigungen zuzusehen, während am Ende ein mageres 0:0 auf der Tafel steht, ist ähnlich spannend wie rhythmisches Bogenschießen ohne Pfeile. Damit die Fußballsache nicht zu öde wird, hat man irgendwann Trainer eingeführt, um ihnen die Schuld zu geben, wenn die Langeweile auch noch mit Sieglosigkeit einhergeht.

Neulich hat es einen gewissen Herrn Tuchel erwischt, welcher beim Fußballverein FC Bayern als Sündenbock angestellt war. Eine gewisse Zeit lang musste er diese Hauptfunktion nicht erfüllen, weil zunächst gar nicht so viele Sünden passiert sind, für die er hätte gerade stehen müssen. Jetzt aber war das Maß voll, als nach drei verlorenen Partien der Sündenfall so offenkundig hervortrat, dass das Management des Vereins dann doch zeitnah ankündigte, Thomas Tuchel demnächst wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Aber erst im Sommer. Weil irgendeiner muss ja die Kritik einstecken.

Tröstlich daran ist, dass Trainer dieses Kalibers in der Regel genug verdient haben, um fürderhin aller finanzieller Sorgen ledig anderswo anzuheuern. Der Redaktion sind Dutzende Personen bekannt, die jederzeit als Bayern-Trainer anfangen würden, ohne die geringste Ahnung von Fußball zu haben. Ein Abendkurs in Sachen Sündenbock genügt. (nyf)