Die Hundstage fallen ins Wasser. Eigentlich ist die Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August mit die heißeste des Jahres. Davon ist aber nur wenig zu spüren - und eine Änderung weiterhin nicht in Sicht.

„Es gibt eine längere Sommerpause“, kündigt Meteorologe Roland Roth von der Wetterwarte Süd an. Ist der Montag noch recht freundlich mit angenehm sommerlichen Temperaturen bis zu 27 Grad, wird es im Verlauf der Woche zunehmend kühler.

Starkregen vor allem im Allgäu

Schon am Dienstag stürzen die Temperaturen ab. Um Werte zwischen fünf und sechs Grad. Außerdem regnet es den gesamten Tag - insgesamt ungemütliche und trübe Aussichten.

Empfohlene Artikel Wintereinbruch Schweizer Alpen: Mehrere Zentimeter Neuschnee q Davos

Bereits der Morgen beginnt wolkenverhangen. Diese Wolken entladen sich im Laufe des Vormittags in teils starke Regenfälle. Im Allgäu rechnet der Deutsche Wetterdients (DWD) mit Regenmengen von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter.

Keine größere Gewittergefahr

Durch die frühen Schauer verliert die Atmosphäre allerdings an Energie. Gewitter sind so, wenn überhaupt, nur örtlich und in kleinem Ausmaß zu erwarten. Sicher hingegen ist für Roland Roth: "Alle werden nass werden." Gegen Abend wird das Wetter aber wieder stabiler.

Empfohlene Artikel Geröll und Wassermassen Heftige Unwetter verwüsten beliebte Urlaubsregion q Südtirol

Der Mittwoch ist wechselhafter. Immer wieder bricht auch die Sonne durch die Wolkendecke. Die Unwettergefahr ist noch niedriger als am Vortag.

Umgemütliche zweite Wochenhälfte

In der zweiten Wochenhälfte wird es noch ungemütlicher. Auch teils kräftige Schauer und Gewitter sind dann möglich. Die Tageshöchsttemperaturen übersteigen meist nicht die 20-Grad-Marke.

Erst zur Mitte der Sommerferien erwartet Roth wieder mehr Sonne. Eventuell werden die Hundstage dann auch ihrem Namen gerecht.