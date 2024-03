Brände

Solingen: Vier Tote nach Brand - darunter zwei Kinder

Solingen

Feuerwehrmänner stehen vor dem Mehrfamilienhaus, in dem es gebrannt hat. (Foto: Gianni Gattus/Blaulicht Solingen/dpa )

Dramatischer Großbrand in einem Altbau in Solingen: Vier Menschen werden in den Flammen getötet, mehrere werden schwer verletzt. Die Feuerwehr berichtet von dramatischen Fluchtversuchen.