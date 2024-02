So sorgt man für ein prima Klima zu Hause

Egal, ob bei der Arbeit oder zu Hause, den größten Teil unseres Lebens verbringen wir mittlerweile nicht in der Natur oder auf den Straßen, sondern in irgendwelchen Räumen. Die sollten dementsprechend über ein gesundes Klima verfügen. Doch das ist komplexer, als viele denken.

Das Raumklima setzt sich aus vielen Faktoren zusammen. Zu ihm gehören neben der Temperatur, Luftfeuchte und Luftbewegung (etwa Zugluft) auch die Schwebstoffe, der Kohlendioxidgehalt und im weiteren Sinne sogar das Licht und die Akustik, die in den Räumlichkeiten herrschen. Ein besonders problematisches Feld ist jedoch die Luftfeuchte. Denn sie wird von Menschen erst bei sehr hohen oder niedrigen Werten wirklich wahrgenommen.

„Wenn man beispielsweise auf Seminaren die Frage nach der Luftfeuchte stellt, wird sie selbst von Experten oft zwischen 30 bis 70 Prozent geschätzt, das ist eine sehr weite Spanne“, berichtet Kersten Bux von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dresden. „Wir haben eben kein spezielles Sinnesorgan dafür.“ Erst bei extrem trockener Luft würden wir etwas bemerken, etwa durch das Austrocknen der Haut, oder bei extremer Luftfeuchte, weil wir nicht mehr richtig schwitzen können.

Während eine überfeuchtete Luft vor allem das Schimmelrisiko in den Räumen erhöht, gilt ein zu trockenes Raummilieu gemeinhin als Risiko für trockene Schleimhäute und eine dementsprechend erhöhte Anfälligkeit für Atemwegserkrankungen. Die wissenschaftliche Studienlage für diese Theorie ist jedoch, wie die Deutschen Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) betont, dürftig: „Beim Menschen wird die eingeatmete Luft durch die Nasenschleimhäute befeuchtet, so dass auch unter extremen Klimabedingungen - etwa in der Wüste und in arktischen Gebieten - keine gesundheitlichen Risiken resultieren.“ Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass eine niedrige Luftfeuchte zu Reizungen an Haut und Augen führen kann.

Luftfeuchte zwischen 40 und 60 Prozent ist optimal

Die optimale Luftfeuchte schwankt in Abhängigkeit von der Nutzung einzelner Räumlichkeiten und Bedürfnissen der Menschen, die Richtwerte liegen in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent. „Wenn wir allerdings bei minus zehn Grad Außentemperatur lüften, kann es auch mal passieren, dass wir einen Wert unter 20 Prozent haben“, betont Bux. „Aber das ist völlig normal. Damit leben wir Menschen schon seit Langem.“ Um die Luftfeuchte in den Räumen zu erhöhen, verwenden immer noch viele den wassergefüllten Kelch an der Heizung. Doch das, so der Ingenieur für Klimatechnik, „bringt de facto gar nichts“. Auch Pflanzen sind in der Regel keine Option. Es sei denn, es handelt sich um eine Art von Urwald mit zahlreichen wasserintensiven Pflanzen. Ein paar Töpfe mit Ficuspflanzen oder Kakteen bringen hingegen sehr wenig.

Besser ist ein Befeuchtungsgerät, das mit dem Test-Zeichen „Optimierte Luftbefeuchtung“ ausgezeichnet, also von der DGUV zertifiziert ist. Ansonsten kommt natürlich auch das wiederholte Stoßlüften infrage. „Für den Winter reichen zwei bis drei Minuten alle ein bis zwei Stunden“, so Bux. Denn in dieser Jahreszeit ist das Temperaturgefälle zwischen drinnen und draußen so groß, dass der Luftaustausch im Schnelldurchlauf passiert. Bei wärmerem Wetter sollten es jedoch fünf bis zehn Minuten sein. „Das empfiehlt sich nicht nur wegen der Luftfeuchte“, betont Bux, „sondern auch, um Staubteilchen und abgeatmetes Kohlendioxid (CO2) zu entsorgen.“

Geräte filtern Viren und Allergene heraus

In Brauereien, wo durch die Gärungsprozesse viel CO2 anfällt, gelten 5000 ppm (parts per million) des Gases als oberer Grenzwert, und das ist immer noch weit unter dem, was im Körper eine besorgniserregende Reaktion auslösen würde. Bei den üblicherweise angegebenen 1000 ppm ist also ein großer Sicherheitszuschlag drin. „Wenn ein Messgerät oberhalb dieses Wertes ein Signal gibt, sollte man trotzdem mal lüften und, wenn möglich, auch die Anzahl der Personen im Raum reduzieren“, mahnt Bux. Denn Studien an Schülern zeigten, dass deren Konzentration nachlässt, wenn der Wert die 1000 ppm übersteigt. Die meisten Messgeräte sind mittlerweile mit einer Ampel ausgerüstet, deren Farben anzeigen, wenn es wieder Zeit zum Lüften ist.

Seit der Corona-Pandemie begegnet man, gerade in Arztpraxen, Schulen und Büros, immer öfter Geräten zur Raumluftreinigung. Sie filtern nicht nur effektiv Viren, sondern auch potenzielle Allergene heraus. Sie müssen allerdings der Raumgröße angepasst sein und dürfen nicht irgendwo in der hintersten Ecke des Raumes stehen. Ein immer noch verbreitetes Problem an diesen Geräten: Sie sind oft ziemlich laut. „Aber das darf nicht dazu verleiten, sie leise zu stellen, indem man ihre Leistung zurückdreht“, warnt Bux. „Dann wirken sie kaum noch.“

Die ideale Raumtemperatur liegt, insbesondere im Winter, bei 21 bis 22 Grad. Einige Menschen kommen aber auch mit 20 Grad aus. „Frauen mögen es in der Regel etwas wärmer“, berichtet Bux. „Ich kenne einen Kollegen, dessen Raum als Eiskammer bezeichnet wird, weil er selbst bei 19 Grad noch T-Shirt trägt. Und eine Kollegin ein paar Zimmer weiter fühlt sich erst bei 23 Grad wohl.“ Im Schlafzimmer darf es ein paar Grad kühler sein. Die National Sleep Foundation der USA empfiehlt, unter Berufung auf die Studienlage, eine Schlafzimmertemperatur zwischen 15,5 und 19,4 Grad. Temperaturen darunter oder darüber würden die Schlafqualität beeinträchtigen.

Das Kerzen-Problem

Kerzen produzieren in erster Linie CO, CO2 und Wärme. Zwei bis drei Teelichter entsprechen hier etwa den Emissionen eines sitzenden Menschen. Bei Duft-Kerzen fallen auch problematische Stoffe wie Formaldehyd oder Acetaldehyd an, jedoch in der Regel nicht in gesundheitsschädlichen Dosierungen.

Beim Auspusten der Kerzen entwickeln sich aber ähnliche Feinstabbelastungen wie beim Tabakqualm. Und wer die Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen auspustet, erhöht dort, wegen der dabei anfallenden Speicheltröpfchen, die bakterielle Belastung ums 14-Fache. Daher Kerzen besser mit einem angefeuchteten Fingern ausdrücken oder einer Kerzenglocke ersticken.