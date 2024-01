Skandal bei der britischen Post: Angestellte zu Unrecht als Betrüger verhaftet

Aufgerüttelt von einer TV-Serie empört sich Großbritannien über einen Justizskandal: Hunderte von Postamtsleitern wurden zu Unrecht verurteilt.

Alan Bates weiß gar nicht recht, wie ihm geschieht. Seit mehr als 20 Jahren kämpft der frühere Angestellte der halb-privaten Firma Post Office um Gerechtigkeit für sich und Hunderte seiner Leidensgenossen. Lange Zeit sah es so aus, als werde er als gescheiterter Don Quijote enden. Doch plötzlich ist der Fall des heute 68-Jährigen in aller Munde.

Das liegt an einer zu Jahresbeginn ausgestrahlten Miniserie des Senders ITV: „Mr Bates vs the Post Office“ hat einen der schlimmsten Firmen-, Politik- und Justizskandale dieses Jahrhunderts ins Bewusstsein der britischen Öffentlichkeit gezerrt und einen Sturm der Empörung ausgelöst.

Parlamentarier wollen Fujitsu bestrafen

Plötzlich ermittelt Scotland Yard nicht nur gegen unbedeutende Computerspezialisten, sondern erwägt ein Betrugsverfahren gegen die Firma Post Office Counters (POC) und ihre Verantwortlichen. Im Parlament werden Rufe laut, dem für die defekte Software Horizon verantwortlichen japanischen Computergiganten Fujitsu sämtliche Regierungsaufträge zu entziehen.

Was praktisch über Nacht sogar den Premierminister Rishi Sunak („ein gravierender Fall von Unrecht“) beschäftigt, schwelt seit Jahren - und begann im vergangenen Jahrhundert. Damals sollte die für den Publikumsverkehr zuständige POC - damals schon eine Tochter des Postkonzerns Royal Mail - durch das neue Computersystem Horizon effizienter gemacht werden. Alle schon bald auftretenden Mängel legte die Firma jenen Tausenden von Vertragsangestellten zur Last, die in eigener Verantwortung die teils winzigen Postämter im ganzen Land betreuten.

Betroffene in Selbstmord getrieben

Zu ihnen zählte Alan Bates. Erstmals im Jahr 2000 fielen dem für seine penible Buchhaltung bekannten Mann unerklärliche Diskrepanzen in seinem Postamt im walisischen Llandudno auf. Weil er sich weigerte, einen Fehlbetrag aus eigener Tasche zu bezahlen, kündigte ihm POC - und Bates begann mit seinen Ermittlungen. Am Ende des Jahrzehnts verfügte eine Betroffenengruppe über knapp 100 Mitglieder, und allesamt hatten dasselbe Schicksal erlitten: Nach teils jahrzehntelanger untadeliger Arbeit für POC wurden sie als Bilanzfälscher und Betrüger denunziert und vor Gericht gezerrt. Mehr als 900 Menschen, darunter Schwangere und Alte, wurden verurteilt und teilweise monatelang ins Gefängnis gesteckt, gestützt auf falsche Belege der Horizon-Experten. Viele trieb der Konflikt mit ihrem Arbeitgeber in den finanziellen und emotionalen Ruin, eine Handvoll beging Selbstmord.

Inzwischen hat zwar der High Court in einem Musterverfahren den Horizon-Geschädigten Recht gegeben und 39 Verurteilungen aufgehoben. Auch kam es zu ersten Schadensersatzzahlungen durch POC. Doch Hunderte Unschuldiger warten noch auf justizielle und finanzielle Wiedergutmachung.

Gefühl der Fairness verletzt

Dass hingegen keiner der verantwortlichen Manager hinter Gittern sitzt, verletzt bei vielen Inselbewohnern das Gefühl der Fairness. Einstweilen konzentriert sich die Wut auf Ersatzhandlungen. So erreichte eine gegen die frühere CEO Paula Vennells gerichtete Petition binnen weniger Tage knapp eine Million Unterschriften. Das Ziel: Der Multimillionärin soll der königliche Orden CBE aberkannt werden. Von allen lukrativen Verwaltungsratsposten im öffentlichen und Privatsektor war Vennells nach der Entscheidung des High Court zurückgetreten.

Allerdings kam es dazu erst nach öffentlichen Druck. Der Tory-Abgeordnete James Arbuthnot war durch eine Bewohnerin seines Wahlkreises auf den Postoffice-Skandal aufmerksam gemacht worden. Zunächst im Unterhaus, seit 2015 im Oberhaus hat Arbuthnot die Horizon-Missstände gegeißelt. Das Vorgehen der Firma während Vennells’ Amtszeit, höhnte der Lord schon 2020, sei „grausam und inkompetent“ gewesen: „Sie sah sich mit einer moralischen Alternative konfrontiert und wählte den falschen Weg, wodurch Hunderte fälschlich beschuldigt, gedemütigt und ruiniert wurden.“

Schwarzer Peter bei Liberaldemokraten

In der Politik sieht alles danach aus, als würde sich der Zorn der Briten vor allem gegen die Liberaldemokraten richten. Dabei fiel die Entscheidung für das Horizon-System trotz schon damals erheblicher Bedenken in der Amtszeit der Labour-Regierung unter Premier Tony Blair; politische Verantwortung für die Aufsicht über die halbstaatliche, seit 2012 von Royal Mail unabhängige Firma lag bei den jeweiligen Labour- und Tory-Premierministern. Hingegen war die kleine liberale Partei im vergangenen Vierteljahrhundert gerade einmal fünf Jahre (2010-15) an der Regierung beteiligt, und zwar als Koalitionspartner der Konservativen.

Allerdings verwalteten liberale Politiker, darunter ausgerechnet auch der derzeitige Parteichef Edward Davey, das zuständige Wirtschaftsressort. Ihre Amtszeiten fallen in jene Periode, in der die Firma, unterstützt von der Ministerialbürokratie, alle längst bestehenden Zweifel gegen das Computersystem nicht nur verneinte, sondern allem Anschein nach auch aktiv vertuschte. Davey fühlt sich von den POC-Managern „aufs Schlimmste hintergangen“. Aber woraus bestehe denn die Aufgabe eines Ministers, fragt Bates’ Mitstreiterin Jo Hamilton, „wenn nicht darin, solchen Vorwürfen nachzugehen“? Die wohl in die Milliarden gehenden Kompensationszahlungen werden auf jeden Fall zulasten der Staatskasse gehen.

Alan Bates macht unermüdlich weiter mit seiner Kampagne. Den Orden OBE hat er vergangenes Jahr abgelehnt: „Solange Vennell weiter CBE ist, wäre meine Ehrung unpassend.“