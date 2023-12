New York

Silvesterfeier am Times Square mit Paul Anka und Flo Rida

New York / Lesedauer: 1 min

Um Mitternacht rieselt am Times Square Konfetti herab. (Foto: Ben Hider/Invision/AP/dpa )

Silvester in New York ist immer etwas ganz Besonderes. Bei der großen Show am Times Square treten auch in diesem Jahr wieder namhafte Stars auf.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 09:17 Von: Deutsche Presse-Agentur