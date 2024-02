Rund einen Meter tief im Boden liegt der Siebenschläfer ganz ohne Nest oder weiches Polster in der nackten Erde seiner Höhle, die er selbst gegraben hat. Und hält einen rekordverdächtigen Winterschlaf. Gar nicht so selten liegen diese Säugetiere, die ein wenig an ein Eichhörnchen erinnern, aber viel kleiner als diese sind, mehr als elf Monate in ihrer Höhle. Und halten eher einen Jahresschlaf, der manchmal von Ende Juli des einen bis Anfang Juli des nächsten Jahres dauern kann.

Die Ursachen und Hintergründe dieser verblüffendem Dauerruhe untersucht in einem Langzeitprojekt im Wienerwald eine Forschungsgruppe um Thomas Ruf und Claudia Bieber, die an der Veterinärmedizinischen Universität Wien das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie leitet. Das Erfolgsgeheimnis der Siebenschläfer liegt nach diesen Ergebnissen in einem extremen Energiesparmodell: Wenn die Siebenschläfer sich im Herbst genug Winterspeck angefressen haben, gehen Jungtiere mit mindestens 80, aber eher 100 Gramm Körpergewicht in den Winterschlaf. Ältere Individuen haben dann manchmal mehr als 200 Gramm auf den Rippen und der Rekordhalter brachte 270 Gramm auf die Waage. Das reicht bei normalgewichtigen Tieren gut über den Winter, während die Superschwergewichte oft sogar mit Fettvorräten von deutlich mehr als einer Überwinterung in die kalte Jahreszeit gehen.

Kurze Zeit läuft alles auf Hochtouren

Um auf ein gutes Körpergewicht zu kommen, liefern die Siebenschläfer eine physiologische Meisterleistung: „Im Frühherbst eilen die Tiere so eifrig durch das Kronendach der Bäume und suchen ihre Leibspeise in Form von Bucheckern, dass ihre Körpertemperatur über 40 Grad Celsius ansteigt“, erklärt Claudia Bieber. Rund acht Stunden lang läuft der Organismus der kleinen Säugetiere dann in der Nacht auf Hochtouren, um sich in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Bucheckern oder Eicheln in den Bauch zu stopfen. Bricht der Tag an, ziehen sich die eifrigen Tiere in eine Baumhöhle zurück. In Jahren, in denen die Siebenschläfer wenig Nahrhaftes finden und daher auf die Vermehrung verzichten, fallen sie nach dem nächtlichen Turbo-Leben dann tagsüber für einige Stunden in eine Art Mini-Winterschlaf: Um möglichst viel der mit der kargen Nahrung aufgenommenen Energie als Vorrat für den Winter zu speichern, wechselt der Organismus von Höchstleistung auf Sparflamme: Die Körpertemperatur sinkt, das Herz schlägt langsamer, und der Organismus verbraucht viel weniger Energie.

Viele Monate im Jahr schlafen die Siebenschläfer und sparen damit Energie. (Foto: Claudia Bieber )

Haben sich die Siebenschläfer genug Winterspeck angefressen, graben sie sich achtzig Zentimeter oder einen Meter tief in die Erde und legen sich dort in eine winzige Erdhöhle, um den eigentlichen Winterschlaf zu halten. Und starten dort zur nächsten physiologischen Meisterleistung: Ihre Körpertemperatur sinkt auf fünf bis sieben Grad und erreicht damit ungefähr das Niveau der Erde um sie herum. Das Herz schlägt statt 350 nur noch acht Mal in der Minute, und auch die Atmung ist extrem reduziert.

Im Schlaf brauchen sie wenig Energie

„In diesem Sparflammen-Modus verbrauchen die Siebenschläfer extrem wenig ihrer Energievorräte“, erklärt Claudia Bieber. Allerdings produziert ihr Körper auch in dieser Zeit sehr kleine Mengen von Abfallprodukten, die irgendwann entsorgt werden müssen. Und dazu müssen die Siebenschläfer ihren Organismus für fünf bis sieben Stunden wieder mehr auf Trab bringen, um den angefallenen Restmüll zu verbrennen. 80 bis 90 Prozent des gesamten Energieverbrauchs während des Winterschlafs gehen auf das Konto dieser „Arousals“. Die Siebenschläfer haben daher triftige Gründe, möglichst rasch wieder auf Supersparflamme zu schalten.

Nach etlichen Monaten teilt wahrscheinlich ihre innere Uhr den Tieren mit, dass es Zeit sein dürfte, den Winterschlaf zu beenden. Diesmal kommt der Organismus richtig in Schwung. Und das passiert sehr schnell, nach vielleicht 20 bis 30 Minuten ist ein Siebenschläfer wieder auf Betriebstemperatur. Kaum haben sich die aufgewachten Tiere dann zur Erdoberfläche in die Höhe gewühlt, eilen sie in ihren eigentlichen Lebensraum in den Baumkronen.

Auch das ist eine erstaunliche Leistung: Schließlich muss man für ein Leben im Geäst nicht nur sehr geschickt sein, sondern braucht für das ständige Auf und Ab auch viel Kraft. Beides ist nach einer viele Monate langen Ruhepause alles andere als selbstverständlich. Das zeigt ein Vergleich mit einem Menschen, der einige Zeit ans Bett gebunden war: Der Gang wirkt unsicher und schon nach wenigen Treppenstufen kommen selbst Typen außer Puste, die vor ihrer Ruhephase recht sportlich waren. In dieser Zeit waren die Muskeln deutlich weniger oder vielleicht auch gar nicht beansprucht - und der Organismus beginnt, das vermeintlich nicht mehr benötigte Muskelgewebe abzubauen. Beim Winterschlaf aber scheinen spezielle Prozesse diesen Schwund zu verhindern. Die wiederum könnten auch für Wissenschaft und Medizin interessant sein, um die Probleme bei einer längeren Bettruhe auch bei Zweibeinern besser in den Griff zu bekommen.

In kurzer Zeit muss alles erledigt sein: Partnersuche, Nachwuchs, Energie speichern

Siebenschläfer können sich eine längere Erholungsphase nach dem Winterschlaf ohnehin nicht leisten. Schließlich gilt es, in kurzer Zeit die wirklich wichtigen Dinge im Leben dieser zu den Nagetieren gehörenden Art zu erledigen: Einen Partner suchen, Nachwuchs bekommen und großziehen, sowie dafür sorgen, dass die Jungen und man selbst genug Energie gespeichert haben, um den Winter mit guten Chancen zu überstehen. Kein leichtes Unterfangen, wiegen die neugeborenen Siebenschläfer doch gerade einmal zwei bis vier Gramm und sollten drei Monate später bereits 80 oder besser hundert Gramm haben. Um das zu erreichen, frisst der Nachwuchs in den vielleicht sechs Wochen nach dem Entwöhnen dann wie verrückt.

Ein solcher Kraftakt gelingt nur mit Kraftnahrung in Form von leckeren Bucheckern oder auch Eicheln, Haselnüssen und Kastanien. Deshalb werden Siebenschläfer auch erst relativ spät im Jahr zu einer Zeit geboren, in der diese fettreiche Nahrung reichlich im Geäst hängt. Allerdings produzieren Buchen und auch andere Arten nicht jedes Jahr große Mengen von Bucheckern. Ganz im Gegenteil scheinen sich die Bäume in sehr großen Regionen auf eine bisher unbekannte Weise abzustimmen, um nur in bestimmten Jahren große Mengen von Bucheckern zu produzieren, während in anderen Jahren nur wenige oder gar keine Früchte in den Ästen hängen.

„Bisher gab es nur alle fünf bis sieben Jahre eine solche Buchenmast“, erklärt Claudia Bieber. Dazwischen lagen Jahre, in denen nur einige oder gar keine Bäume Bucheckern produzierten. In den Mast-Ausfall-Jahren würden die Siebenschläfer bei weitem nicht genug der energiereichen Früchte finden, um die nächste Generation aufziehen. Das könnte fatale Folgen haben. Ist der Nachwuchs bereits geboren und die Mutter findet nicht genug energiereiche Nahrung, würde sie zu wenig Milch produzieren und die Kleinen drohen zu verhungern. Auch die Mutter hätte dann bereits viel Energie in diese Vermehrung gesteckt, und weil es nur wenige Bucheckern gibt, stünden die Chancen schlecht, sich bis zum Winterschlaf genug Energievorräte anzufressen.

So können sie das Risiko vermeiden, von einer Eule, einem Kauz oder Marder gefressen zu werden. Claudia Bieber

Diese Energiefalle vermeiden die Siebenschläfer mit einem raffinierten Verhalten: Wenn sie im Mai oder Juni und manchmal sogar erst im Juli aus dem Winterschlaf aufwachen und nur wenig zu fressen finden, gehen sie schon nach wenigen Wochen wieder in den Winterschlaf, der dann eben mitten im Sommer beginnt. Weshalb aber warten die Tiere dann nicht bis zum Herbst mit dem Eingraben? „Wenn sie aus dem Vorjahr noch genug Energievorräte im Körper gespeichert haben, können sie so das Risiko vermeiden, bis zum Herbst von einer Eule, einem Kauz oder einem Marder gefressen zu werden.“

Die Siebenschläfer, die nicht genug Energie für den kommenden Winter gespeichert haben, müssen dieses Risiko allerdings eingehen. Zumindest, bis sie sich mit Knospen, Blättern und anderen, weniger energiereichen Pflanzenteilen genug Energievorräte für den kommenden Winter zugelegt haben.