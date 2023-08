„Ihre Böswilligkeit grenzt an Sadismus. Sie zeigen keine Reue. Es gibt keine mildernden Umstände.“ Wie im englischen Strafprozess üblich spricht Kronrichter James Goss an diesem Montagmittag die Verurteilte an. Dabei ist die frühere Kinderkrankenschwester Lucy Letby, vergangenen Freitag von den Geschworenen des siebenfachen vollendeten und siebenfachen versuchten Mordes an 13 frühgeborenen Kindern verurteilt, am letzten Tag ihres zehn Monate dauernden Prozesses gar nicht im Krongericht von Manchester erschienen. Die Strafe, die Goss schließlich über die 33–Jährige Serienmörderin verhängt, ist angesichts ihrer Taten unausweichlich: lebenslängliche Haft ohne Aussicht auf Entlassung.

„Feige“ nennt Premierminister Rishi Sunak das Verhalten von Letby, die schon die letzten Prozesstage geschwänzt hatte, und kündigt eine Gesetzesänderung an, die verurteilte Straftäter zukünftig zum Erscheinen zwingen soll. Wer aber zwingt das Nationale Gesundheitssystem NHS dazu, schwersten Vorwürfen gegen Ärzte oder Pflegepersonal rasch und gezielt nachzugehen? Wieder einmal brachte der Prozess gegen Letby verheerendes Fehlverhalten vieler Verantwortlicher zu Tage.

Die Rolle des Gesundheitssystems

Ignorieren, vertuschen, beiseiteschieben — allzu lang verweigerten die Manager des Krankenhauses im malerischen nordenglischen Städtchen Chester die ernsthafte Befassung mit dem schweren Verdacht, der auf die zuvor allseits beliebte Krankenschwester gefallen war. Offenbar fürchteten sie den öffentlichen Skandal mehr als weitere Todesfälle.

Es dauerte fast zwei Jahre, ehe endlich die Kriminalpolizei alarmiert wurde. In dieser Zeit konnte Letby weitere Babys töten oder zu geistig Behinderten machen. Zornig stellte einer der Pädiater, deren Bedenken monatelang ignoriert worden waren, nach dem Ende des Prozesses fest: „Meines Erachtens könnten vier oder fünf der Babys“, so der Facharzt Ravi Jayaram, „heute Schulkinder sein, die dies nie sein werden.“

Dass die Straftaten vor mehr als acht Jahren begannen und allesamt 2015 und 2016 begangen wurden, wirft ein Licht auf das unendlich zähe Prozedere sowohl im NHS wie in der Strafjustiz. Beide Institutionen leiden unter massiver personeller und finanzieller Auszehrung; als Teil der Probleme in Chester wurde stets der Personalmangel auf der Baby–Intensivstation genannt.

Regierung hat Untersuchung angeordnet

Die Regierung hat nun eine umfassende und rasche Untersuchung angeordnet, verweigert sich aber der Forderung vieler Kritiker nach einer unabhängigen, von einem Richter geleiteten Kommission. Diese könnte Zeugen zur Aussage zwingen, führt der frühere konservative Justizminister Robert Buckland als Argument an.

Die Äußerungen spiegeln die tiefgehenden Bedenken vieler Fachleute gegen die internen Mechanismen im NHS wider. Dass bei der Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbehandlung für 55 Millionen Menschen immer wieder massive Fehler begangen werden und Missstände entstehen, wirkt wenig überraschend. Allzu häufig aber vermittelt das NHS den Eindruck, im Zweifel gehe es mehr um die Reputation des jeweiligen Krankenhauses und seiner Verantwortlichen. Lückenlose Aufklärung und etwaige Konsequenzen aus einmal gemachten Fehlern, geschweige denn zeitnahe Information von Patienten und deren Angehörigen, spielt höchstens in zweiter Linie eine Rolle.

Personalleiterin mittlerweile suspendiert

Erst am Montag wurde die damalige Leiterin des Pflegepersonals in Chester von ihrem derzeitigen Posten suspendiert. Dabei gehörte Alison K. zu dem Trio von Chefs, deren mindestens nachlässiges Verhalten der Serienmörderin das Töten erleichterte. Im Juni 2015 hatte der verantwortliche Kinderarzt der neonatalen Abteilung, Stephen Brearey, erstmals Verdacht geschöpft. Binnen vierzehn Tagen waren drei seiner Patienten „kollabiert“, hatten also aus heiterem Himmel eine katastrophale Gesundheitsverschlechterung durchgemacht. Drei Babys starben, eines konnte gerettet werden. Mag der Tod auf einer Station für Frühgeburten auch häufiger Gast sein — dass eigentlich gesunde Kinder scheinbar grundlos kollabieren und sterben, bleibt ungewöhnlich.

Brearey analysierte die Patientendaten und die Besetzung der Intensivstation. Seinen Schluss teilte er dem Kollegen Jayaram mit: Die einzige Verbindung zwischen den vier Fällen sei „eine Krankenpflegerin“: Lucy Letby. Im Sommer und Herbst 2015 kam es zu immer neuen unerklärlichen Todesfällen oder so schwerwiegenden Gesundheitskrisen, dass Babys nur schwerbehindert überlebten. Doch die Pflegeleiterin, der medizinische Direktor und der Chief Executive des Spitals ignorierten alle Hinweise auf die allseits beliebte Letby.

Motiv ist weiter völlig unklar

Im Gegenteil: Als diese gegen die misstrauischen Ärzte eine Beschwerde einreichte, zwang das Management die Betroffenen, darunter Brearey und Jayaram, sich schriftlich bei ihr zu entschuldigen. Der „Sunday Times“ zufolge wurde der Serienmörderin sogar eine neue Stelle im viel größeren Kinderspital von Alder Hey in Liverpool angeboten.

Erst im Frühjahr 2017 begann die Kripo ihre Ermittlungen. Auf diese gestützt erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Letby in 22 Fällen. Weil die Angeklagte strikt ihre Unschuld beteuerte, basierte der Fall auf Indizien. Dazu zählten in ihrer Wohnung gefundene Zettel mit Notizen wie „Ich bin böse Ich hab’s getan“. Auch hatte sie die Tötung von Babys durch Insulin–Gaben oder Luft in den Blutkreislauf im Internet nachgelesen. Über das Motiv konnte Kronanwalt Nick Johnson nur spekulieren: Wollte die junge Frau einen attraktiven Arzt beeindrucken? Oder genoss sie das Gefühl, Gott spielen zu können?