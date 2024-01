Die fröhliche Welt der Umfragen hat gerade wieder Zuwachs bekommen: Und zwar hat die Krankenkasse Pronova BKK 1200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso repräsentativ wie frech befragen lassen, ob sie sich vielleicht manchmal eine Krankschreibung holen, obwohl sie locker zum Schaffen gehen könnten. 59 Prozent gaben dabei herzerfrischend ehrlich zu, dass sie gelegentlich die Arbeit auf diese Weise schwänzen. Daraus aber abzuleiten, dass wir in Deutschland ein Volk von Drückebergern wären, ist gänzlich falsch.

Im stets rührig-schaffigen Schwabenländle ist sogar allenthalben das Gegenteil zu beobachten. Also Leute, die sich trotz offenkundiger Erkrankung demonstrativ in die Arbeit schleppen. Dort versuchen sie dann meist erfolglos, ihren bellenden Keuchhusten zu verbergen oder ihre Magenschleimhautentzündung in bitterem Büro-Kaffee zu ersäufen. Andererseits soll es Schwaben geben, die ihren Fleiß - etwa wenn es um den Garagenanbau am eigenen Häusle geht - mit Krankmeldung in die Baustelle daheim investieren.

Das Statistische Bundesamt sagt, dass 2022 jeder Arbeitnehmer im Schnitt 15 Tage krankgeschrieben war. Wenn man 30 Tage Urlaub sowie 104 Sams- und Sonntage dazuzählt und noch rund zehn Feiertage addiert, kommt man auf 159 Tage, an denen nicht gearbeitet wird. Also fast das halbe Jahr. Kuraufenthalte nicht mitgerechnet. (nyf)