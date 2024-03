Eines der besten Mittel, um aus Kindern aufgeweckte Erwachsene zu machen, ist es, an sie und ihre Fähigkeiten zu glauben. Und ihnen das Gefühl zu geben, dass das, was sie tun und denken, bedeutsam ist. In Kanada hat ein Kunstlehrer einigen seiner Schüler pädagogischer Wertschätzung besonderer Art erwiesen: Er versuchte die Kunstwerke seiner Schützlinge ohne deren Wissen im Internet zu verhökern. Zeichnungen bot er für 151 Dollar feil, bedruckte Tassen für 41 und T-Shirts für 55 kanadische Dollar.

Die Eltern der betreffenden Schüler waren vom Ansinnen des geschäftstüchtigen Pädagogen wenig begeistert. Womöglich fehlt ihnen einfach nur sowohl der Kunst- als auch der betriebswirtschaftliche Verstand.

Warum der Lehrer überhaupt diesen Bauchladen adoleszenter Kreativität im Internet eröffnete, war durch die örtlichen Medien nicht in Erfahrung zu bringen, da der betreffende Lehrkörper beharrlich schweigt. Vielleicht versteht er sein Handeln insgesamt als Akt künstlerischer Befreiung und findet es gerade deshalb überflüssig, was dazu zu sagen. So ähnlich wie bei einem Witz, der ja auch nicht besser wird, wenn man ihn erklären muss.

Die Schule, an der der Kunstlehrer lehrt, will die Sache nun gründlich untersuchen. Womöglich steigen indes die Preise für die Kunst, womit allen geholfen wäre: Dem chronisch unterfinanzierten Bildungssystem und den üblicherweise chronisch unterschätzten Künstlern. (nyf)