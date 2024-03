Tipps

Sind braune Eier tatsächlich gesünder?

Viele Menschen nehmen an, dass Eier mit brauner Schale gesünder sind - schließlich haben die meisten Bio-Eier in deutschen Supermärkten eine braune Färbung. Diese Annahme trifft allerdings nicht zu, denn: Wie viele Mineralstoffe und Vitamine in einem Ei enthalten sind, hat nichts mit der Eierschalenfarbe zu tun.

Deutlich aussagekräftiger sind die Informationen auf der Verpackung sowie der Farbstempel. Dieser informiert über die Haltungsform des Huhns. Auch der Ländercode kann Aufschluss geben: Er nennt das jeweilige Herkunftsland.