Etwas stört am Naseneingang, folglich bohrt man in der Nase und versucht das meist verhärtete Nasensekret, also den Popel, zu entfernen. Dies ist kein ungewöhnlicher Vorgang, jeder Mensch popelt wohl hin und wieder in der Nase - in der Regel in unbeobachteten Situationen.

"Schtimmt dees?" Hier finden Sie noch mehr kuriose Behauptungen und Alltagsmythen im Check. Mal stimmen sie, mal sind sie reiner Unsinn. Zur Rubrik "Schtimmt dees?"

Denn: In der Nase zu bohren sieht nicht gerade elegant aus, hierbei möchte man lieber nicht gesehen werden. Außerdem kursiert die Meinung, Popeln könne nicht nur unvorteilhaft aussehen, sondern obendrein gefährlich und schädlich sein. Was ist dran? Schtimmt dees?

Diese Risiken birgt das Nasebohren

Die Nasenscheidewand ist ein empfindliches Gebilde. Personen, die in der Nase bohren, können also tatsächlich durch den mechanischen Eingriff die Haut verletzen. Denn in der Nase treffen teilweise mehrere Gefäße sehr nah an der Oberfläche zusammen. Um dann die Verletzung zu heilen, schützt der Körper den Bereich mit einer Kruste. Diese kann durch weiteres Nasebohren leicht aufbrechen und zu Nasenbluten führen.

Tipps Wie säubert man die Nase richtig und gewöhnt sich das Popeln ab? Am besten ist also, sich das Popeln abzugewöhnen. Denn es sieht nicht nur wenig elegant aus, sondern kann tatsächlich schädlich sein. Mit diesen Tipps, um die Nase zu säubern, kann es funktionieren: Die Nase vorsichtig schnäuzen , mit geringem Druck, dabei am besten ein Nasenloch zum Druckausgleich geöffnet lassen

, mit geringem Druck, dabei am besten ein Nasenloch zum Druckausgleich geöffnet lassen Salben in die Nase einbringen , um hartnäckige Popel zu entfernen

, um hartnäckige Popel zu entfernen Nasenduschen machen, um der Nase Trockenheit zu nehmen und zu reinigen

Und auch die Schleimhäute können durch intensives Popeln angegriffen werden und sich kleine Verletzungen zuziehen. Dadurch können Keime leichter eindringen. Im extremen Fall ist sogar ein Loch in der Nasenscheidewand möglich. Dieses Loch kann zu Luftverwirbelungen in der Nase führen. Die anders einströmende Luft in die Nase reizt die Schleimhaut und kann ebenfalls zu Nasenbluten führen.

Können sich die Nasenlöcher vergrößern?

Es wird also deutlich: Nasebohren kann tatsächlich schädlich für die Nase sein, besonders wenn es intensiv stattfindet.

Unberechtigt ist dagegen die Sorge, dass sich durch Popeln die Nasenlöcher vergrößern, denn: Die Nase besteht aus mehreren elastischen Knorpeln, die sich lediglich durch exzessives und andauerndes Popeln tatsächlich nachhaltig dehnen könnten.